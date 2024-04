RC Lens - Clermont Foot : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Clermont Foot qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire laborieuse, sur la plus petite des marges, 1 à 0 face à la lanterne rouge.

Difficile de sortir beaucoup de motifs de satisfaction, outre les trois points, après cette victoire face à Clermont. Les lensois ont ouvert le score dès le début du match, après que Neil El Aynaoui ait provoqué un pénalty sur la première action. Florian Sotoca l'a transformé victorieusement, en retrouvant sa place de tireur attitré.

Après cela, le même scénario que face au Havre ou à Metz se dessinait, avec quelques dangereuses actions adverses, souvent loin du but ou en contre-attaque. Les lensois eux, vendengeait leurs possibilités, avec un duo Fulgini-Wahi qui ne progresse pas sur le plan de l'efficacité.

Et quand cela finissait quand même par rentrer, la VAR s'en mêlait, et refusait deux buts à Medina et El Aynaoui.

SAMBA (6) : Il a vécu une soirée relativement tranquille, car il n'a pas eu à s'employer sur sa ligne. Il lui a surtout fallu gérer la profondeur avec ses défenseurs. Fautif sur une sortie non maîtrisée, sans sanction.



GRADIT (6) : Il a réalisé un match solide, malgré quelques coups reçus.



DANSO (8) : Il n'a commis aucune erreur, et a été le garant de l'imperméabilité retrouvée ce soir. Il a très bien géré les attaquants clermontois, pourtant athlétiques également.



MEDINA (6.5) : Après sa prolongation de contrat cette semaine, il a été fêté en leader par Bollaert. Il a rendu une belle copie, malgré une petite erreur en fin de match. Il a aussi été présent aux avants-postes, en inscrivant un but qui sera finalement annulé après l'intervention de la VAR.



FRANKOWSKI (5) : Il n'a pas réussi son meilleur match, malgré le fait qu'il ait retrouvé son côté préféré. Le jeu lensois a parfois trop collé à la ligne, avec un espace réduit dans ce périmètre.



MACHADO (5) : Il a joué quasiment tout le match, mais manque encore de rythme malgré une présence rafraichissante. Remplacé par HAIDARA.



MENDY (5) : Titulaire, il a ajouté un peu de dynamisme au milieu de terrain, malgré une bataille globalement encore perdue dans ce secteur de jeu.



EL AYNAOUI (6) : Il a manqué d'un peu de présence physique avec Mendy à ses côtés, mais a aussi bien senti certains coups, notamment dès la première action du match, en provoquant le pénalty vainqueur.



SOTOCA (7) : Il a pris ses responsabilités en transformant victorieusement le pénalty acquis dès le début du match. Il a eu moins d'espace que d'habitude pour s'exprimer côté droit.



FULGINI (4) : Il a débuté le match avec de bonnes intentions et de la fraicheur. Mais son imprécision dans les derniers choix ou le dernier geste ont aussi marqué son match, finalement décevant. Remplacé par PEREIRA DA COSTA.



WAHI (3) : Il a réussi depuis quelques semaines à se procurer plus d'occasions et ce de manière plus consistante. Dans le match de ce soir, son jeu dos au but et sa présence dans les duels ont été encore plus brouillons et déficients alors qu'il avait la possibilité d'être décisif. Et que dire de son efficacité qui a exaspéré ses supporters ce samedi. Son coach a semble t'il voulu lui donner un maximum de temps, avant de finalement le sortir sous les sifflets, pour Morgan GUILAVOGUI...