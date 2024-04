FC Metz - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Metz - RC Lens qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 1 :

SAMBA (5) : Dans la lignée de ses moins bonnes prestations de ces derniers mois, il n'a pas suffisamment pesé positivement dans le jeu, même s'il a réalisé quelques bonnes prises de balles.



MEDINA (5) : D'abord discret mais propre, il a ensuite tenté d'apporter beaucoup plus une fois l'équipe menée au score. Espérons que sa prolongation désormais actée, il retrouve vite son niveau du début de saison.



DANSO (4) : D'abord peu sollicité, il a ensuite été battu devant son gardien sur les deux buts messins.



GRADIT (4) : Même s'il est celui par qui est arrivé l'ouverture du score, grâce à sa passe vers Saïd, son match d'ensemble a été insuffisant, notamment dans les duels. Averti, il sera suspendu contre l'OM, à priori. Remplacé par son coach à l'heure de jeu par THOMASSON, pour un changement de système à 4 derrière.



FRANKOWSKI (5) : On l'a trouvé bien plus à l'aise sur son côté droit plus naturel pour lui. Les automatismes avec Florian Sotoca sont réapparus immédiatement, pour plus de rapidité dans le jeu lensois, qui a penché à droite sur les bonnes 20 premières minutes sang et or. Averti en fin de match.



MACHADO (5) : Pour son retour, il a tenté d'apporter, avec sa générosité et sa compréhension du rôle. Pas encore suffisamment en forme ni en phase avec Pereira Da Costa pour se montrer à nouveau décisif, mais le groupe a bien besoin de lui.



DIOUF (5) : Discret dans l'entrejeu, il a quand même initié quelques mouvements, mal suivis ou qu'il a terminé sur une frappe non cadrée. A fait partie des quatre joueurs changés à l'heure de jeu par Franck Haise. Remplacé par FULGINI.



EL AYNAOUI (5) : Il a effectué un match plus complet que son partenaire au milieu du terrain. Dommage que ses partenaires n'aient pas été au diapason, et que ce soit lui qui doivent porter l'équipe au milieu. Remplacé en fin de match par GUILAVOGUI.



PEREIRA DA COSTA (3) : Ce vendredi soir, il a été loin du dynamiteur qu'il était depuis son retour en forme en début d'année. Avec moins de ballons côté gauche, il n'a pas sû se rendre plus disponible. Pire, il a été en faute sur certains mouvements loins du but adverse, et notamment sur le second but messin. Un match à oublier pour lui.



SOTOCA (5) : Il a globalement bien apporté sur le côté droit, dans un style que l'on n'avait pas vu depuis longtemps, avec Frankowski à ses côtés. Le duo a tout de même pêché dans la finition et sa précision dans les centres ou devant le but. Transforme le pénalty qui initiait ce qui aurait dû être alors, une bonne soirée pour le racing.



SAÏD (4.5) : Titularisé en raison d'un retour de blessure d'Elye Wahi, il provoque le pénalty dès le premier quart d'heure grâce à Gradit. Comme le collectif lensois, il effectue une bonne première vingtaine de minutes. Il enchainera ensuite quelques mauvais chois, plutôt que de plier le match, et va ensuite disparaitre jusqu'à son remplacement par WAHI.