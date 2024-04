RC Lens - Le Havre AC : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Le Havre AC qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent un match nul, 1 but partout.

Les lensois concèdent un match nul décevant face au Havre, un adversaire largement à sa portée. Une inneficacité offensive, malgré les efforts du duo Wahi/P. Da Costa, couplée à une nouvelle erreur défensive (cette fois-ci de Ruben Aguilar) n'auront pas permis aux sang et or de franchement se relancer, malgré un bon début de match.

SAMBA (6) : Il a réalisé son match-type de ces dernières semaines, avec quelque bonnes prises de balles et parades, mais avec parfois un manque d'empressement à relancer, malgré ce qu'il avait pû montrer sur ce point il y a encore quelque mois. Pas en mesure de stopper le pénalty tiré par Sabbi.



MEDINA (5) : Il a été discret hormis juste après l'égalisation havraise. Encore en-deça de son rendement habituel.



DANSO (7) : Lui a été complétement à son niveau, hormis sur quelque prises de risque balle au pied. Auteur express d'un retour sensationnel, il a aussi provoqué pas mal de fautes, et notamment deux cartons jaunes chez l'adversaire.



GRADIT (5) : Match anodin où il s'est surtout illustré par son carton reçu sur un tacle dangereux. De fait, il est celui qui est sorti pour l'entrée en jeu, et le retour très attendu, de Deiver Machado.



AGUILAR (4) : Le jeu a penché à droite en première période, mais aucun de ses centres n'ont été malheureusement réellement dangereux. Il est fautif et concède le pénalty égalisateur.



FRANKOWSKI (5) : Le jeu s'est beaucoup arrêté, dans sa direction, à David Pereira Da Costa. Il a été invisible une majeure partie du match, mais il a tout de même réussi à ouvrir le score sur un centre-tir qui semblait d'abord raté, et qui a finalement surpris tout le monde (et surtout Desmas).



ABDUL SAMED (3) : Il a un bilan famélique en ce qui concerne ses interventions et duels. Prétextant une blessure, Franck Haise le sort à la mi-temps pour un Neil El Aynaoui de retour de blessure. Salis Abdul Samed n'est lui pour le moment, que l'ombre du joueur âpre qu'il avait été à son arrivée.



EL AYNAOUI (6) : Il entre en jeu à la pause pour faire mieux que Salis Abdul Samed. Il a rempli sa mission malgré un état diminué. Il donne la passe décisive à Frankowski, une transmission anodine dans son match mais sui soignera encore sa ligne statistique cette saison.



DIOUF (6) : Titularisé dans un milieu remanié avec Abdul Samed, il a joué dans son style et a réussi à percuter par séquences. Auteur d'un tir dangereux mais non cadré, puis finalement sorti pour THOMASSON.



PEREIRA DA COSTA (6) : Son toucher de balle a donné beaucoup d'air au collectif lensois dans le premier acte. Il a aussi encore montré beaucoup d'envie, même si ses coéquipiers n'étaient parfois pas dans le même tempo. C'est lui qui initie le mouvement menant au premier but, refusé à Sotoca.



SOTOCA (5) : Beaucoup de combinaisons côté droit avec Ruben Aguilar, et avec les renforts de Pereira Da Costa et Diouf. Peu ont permis de mettre le danger dans une surface bien quadrillée par la défense havraise. Reste qu'il était présent sur le second ballon, malgré la position de hors-jeu de Wahi, pour un but refusé à la 53ème minute.



WAHI (6.5) : On pourra, en regardant sa ligne statistique, et le match global des lensois, lui reprocher son manque d'efficacité. On ne pourra le faire sur cette reprise, à la 11ème minute, qui s'écrase sur la barre transversale. Reste qu'il s'est procuré beaucoup d'occasions franches lorsque les lensois dominaient le début du match. Hors-jeu sur le but ensuite refusé à Sotoca, il sort pour SAID, sans avoir pû faire mieux en seconde période.