LOSC - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match LOSC - RC Lens qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent une défaite dans ce derby retour sur le score de 2 buts à 1 .

Battus dans la qualité des transmissions et dans le milieu de terrain, les lensois ont payé une mauvaise heure de jeu émayée par deux erreurs défensives. Auteurs d'une meilleure fin de match grâce à certains entrants (Wahi, Haïdara, Diouf), ils n'auront pû que réduire le score face à des lillois qui ont pû gérer avec plus de maturité.



Si les places européennes devraient s'éloigner un peu à l'issue du week-end, la fin du championnat est loin d'être jouée pour un racing qui ne jouera plus de match contre les équipes du Top 5, décidemment une marche au-dessus cette saison, semble-t'il.

SAMBA (5) : Auteur d'une faible première période, il a réhaussé son niveau de jeu au fur et à mesure du match. Il intervient notamment en dehors de sa surface pour conserver l'espoir à 2-1.



MEDINA (4) : Pris en faute sur l'ouverture du score, il a failli se faire expulser pour la première fois de sa carrière. Mais la VAR lui a permis d'échapper à toute sanction, malgré la fiabilité relative de cet outil. En seconde période, il a fourni une meilleure prestation, et est à créditer de la passe décisive pour Elye Wahi.



DANSO (4) : Il a inhabituellement perdu quelque duels, et fait preuve d'une précision relative dans ses transmissions.



AGUILAR (3) : Titulaire en défense centrale, il a surtout été pris en défaut sur le second but lillois. Sorti par son coach en fin de match pour densifier le milieu de terrain avec Adrien Thomasson.



FRANKOWSKI (5) : Il s'est plutôt bien montré sur le flanc droit, malgré peu de possibilités ce vendredi soir. Il avait joué avec la Pologne jusqu'aux prolongations en milieu de semaine, et a été sorti à l'heure de jeu pour Angelo Fulgini, peu en jambes sur ses quelques ballons.



CHÁVEZ (4) : L'équatorien faisait partie des quelques surprises de la composition sortie par Franck Haise. Malgré une attitude volontaire, il a manqué de maturité et doit encore faire preuve de plus de caractère dans ce genre de rencontres. Sorti pour Massadio Haïdara, qui s'est battu pour garder l'équipe dans le match.



ABDUL SAMED (3) : Il s'est noyé au milieu de terrain, loin de ses meilleures prestations sous le maillot lensois. Des signes d'énervement et des attitudes plutôt en phase avec son âge football.



EL AYNAOUI (4) : Son association avec Abdul Samed n'a pas permis de glaner beaucoup de ballons au milieu. En sus de celle-ci, on ne pouvait guère lui demander de se comporter en taulier dans un derby à l'extérieur, lui qui atteint doucement la trentaine de matchs en pro.



PEREIRA DA COSTA (5) : Il a essayé, et a montré une belle combativité qui lui a valu un carton en fin de match. Mais la prestation de l'équipe notamment en première mi-temps ne lui a pas offert beaucoup de cartouches.



SOTOCA (5) : Combatif, son imprécision a fait défaut sur les quelques séquences qui auraient pû mieux se terminer pour les lensois. A terminé la rencontre, une fois n'est pas coutume, piston droit.



SAÏD (4) : Alors qu'il avait fourni de bonnes prestations cette saison, on l'a retrouvé plutôt décevant lors de cette titularisation surprise. A son crédit, la pauvre première période ne lui aura pas permis de beaucoup s'exprimer. On préfère aussi toujours le voir dans de petits espaces proches ou dans la surface, plutôt que dans la profondeur, comme souvent ce soir. L'électrochoc sera peut-être positif pour Elye Wahi, qui l'a suppléé à l'heure de jeu. Buteur et auteur d'une bonne entrée, on espère le retrouver sur cette lancée pour la fin du championnat.