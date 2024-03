RC Lens - OGC Nice : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - OGC Nice qui s'est joué ce samedi. Les lensois ont enregistré une sévére déroute, 3 buts à 1. Les lensois regretteront surtout une première période ratée techniquement et des erreurs indivduelles de Medina, Mendy et Khusanov. Les niçois eux, ont parfaitement exploité les erreurs lensoises et arbitrales.

SAMBA (4) : A l'orée d'une nouvelle sélection, le capitaine n'a pas rendu sa meilleure copie. Certes, il a eu peu de travail, mais a concédé trois buts pour trois tirs cadrés adverses. Etrangement, il n'a jamais accéléré le rythme sur ses relances, à contre-courant de son jeu habituel.



MEDINA (4) : Lui aussi n'aura pas montré son meilleur visage. Auteur d'une grosse erreur qui mettra le match des lensois à l'envers, il n'a pas apporté non plus sur le plan offensif. Son jeu sur un Wahi dos au but n'a jamais été dangereux.



DANSO (5) : Il a remporté tout ses duels, mais a parfois laissé un peu d'espace dans son dos.



GRADIT (5) : Sorti à la mi-temps pour une blessure au mollet, il aura peu participé au fiasco défensif de ce samedi soir. Remplacé par KHUSANOV.



KHUSANOV (4) : Entré à la mi-temps en tant qu'axial-droit, il s'est surtout illustré en concédant un pénalty qui a scellé le score, ou presque. Encore jeune, il devra apprendre de ce match alors qu'il n'avait jamais déçu jusqu'ici.



MENDY (4) : Certaines de ses transmissions ont été ratées notamment sur le contre menant au second but niçois. Pas assez présent aux côtés de Neil El Aynaoui, malgré un bon début de match. Remplacé à l'heure de jeu par DIOUF, auteur d'une bonne entrée.



EL AYNAOUI (6) : Il a été au four et au moulin, et a couvert, parfois par la force des choses, beaucoup de terrain. Aurait mérité des partenaires plus précis autour de lui. Remplacé par THOMASSON.



AGUILAR (5) : Il a tenté comme à son habitude d'apporter sur le flanc droit. Le secteur était plutôt bien quadrillé par les niçois, et peu de ses mouvements se sont soldés par une action dangereuse. Remplacé à l'heure de jeu par la solution, plus offensive, de Wesley SAID, Florian Sotoca le suppléant côté droit.



FRANKOWSKI (6) : Il aura essayé de faire des différences pour tenter de faire revenir son équipe au score. Il aura souffert de devoir revenir sur son pied droit car on aurait aimé voir des centres plus rapides.



PEREIRA DA COSTA (6) : Il n'aura pas, lui non plus, fait le meilleur match de sa saison. Mais il aura quand même conservé son statut de lensois le plus dangereux parmis le trio offensif. Il n'aura vraiment réussi à être dangereux que sur sa passe sur le but (validé) de Wahi. Remplacé par FULGINI, qui s'est montré comme de plus en plus à son habitude trop lent, imprécis ou individualiste dans ses choix.



SOTOCA (6) : Avec un Medina en-dedans, c'est lui qui a porté le flambeau lensois, avec grinta et ce jusqu'au bout. Au coeur du jeu offensif, il a eu son imprécision habituelle, mais cette fois-ci dans une soirée où rien n'a de toute façon réussi aux lensois.



WAHI (5) : Il a soufflé le chaud et le froid. Un peu plus intéressant, par séquence, dans son pressing, il a inscrit deux buts, dont celui, où il était traditionnellement hors-jeu. A par ailleurs gâché quelques occasions, alors qu'il s'était plus clinique ces dernières semaines.