RC Lens - Brest : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Brest qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 1 but à 0, qui les rapprochent du podium.

Face à des brestois qui avaient bien cerné certains éléments clef du jeu lensois, en bloquant notamment les côtés ainsi que David Pereira Da Costa, et en pressant Brice Samba sur son jeu au pied, les lensois ont réalisé un match sérieux et intense dans l'adversité.

Dominateurs en première période malgré une bataille perdue dans le milieu de terrain, la décision est venue en deux temps depuis Pereira Da Costa, qui fêtait son 100ème match avec le racing, et à la conlusion avec Ruben Aguilar.



La seconde période a été plus à l'avantage des visiteurs. Mais Lens a montré plus de maturité dans cette joute de haut de tableau, signe aussi que son statut a changé. Le racing continue sa remontée, et est désormais dans le Top 5, une position certaine à l'issue de la journée. La semaine prochaine, une victoire face à Nice ressemblerait même à un avantage quasi-définitif dans la lutte aux accessits européens.

SAMBA (8) : Le capitaine a de nouveau rendu une copie exemplaire, conservant le score et ayant pû aussi compter sur ses coéquipiers, et son poteau (79ème). Sous pression quand il était obligé de jouer au pied, il n'a pas commis d'erreur.



KHUSANOV (6) : Il a suppléé numériquement Facundo Medina, et a comme à chacune de ses sorties joué proprement. Auteur de quelques bons et prompts retours, on ne lui décompte qu'une seule erreur dans une de ses protections de balles. Cela aurait pû s'avérer coûteux, mais Danso a veillé au grain.



GRADIT (6) : Il dévie miraculeusement le ballon sur le poteau de Samba. Avant cela, il a réalisé un match sérieux où il a dû gérer le cas Le Douaron.



DANSO (5) : Il a soufflé le chaud et le froid. Précieux dans la surface, il a aussi effectué quelque relances hasardeuses avec des prises de risque inutiles.



AGUILAR (7.5) : L'un des hommes du match, par son match où il a été égal à lui-même sur le flanc droit. Passé le premier quart d'heure, sa montée en puissance a été récompensée par le but de la victoire, sur un second ballon. Ce but récompense aussi son apport depuis son arrivée en début de saison, et qu'il a fêté avec rage devant le kop lensois.



FRANKOWSKI (5) : Une fois n'est pas coutume, il a été le piston le plus discret ce samedi soir. Le jeu sur son flanc a été particulièrement bloqué par le dispositif brestois.



MENDY (5) : Le duo du milieu de terrain lensois a mis du temps à trouver son rythme. Pour Mendy, bien que toujours actif pour presser l'adversaire, il a effectué ce pressing d'un peu loin. Remplacé par ABDUL SAMED.



EL AYNAOUI (6) : Son début de match a été assez moyen, avec quelques mauvais choix. Il a sû trouver son rythme de croisière après une vingtaine de minutes, et a par la suite déroulé en tentant parfois d'apporter le surnombre, notamment à la demi-heure de jeu, alors que le score était encore vierge.



PEREIRA DA COSTA (7) : Il a été ciblé par le plan brestois et a d'abord eu du mal à se sortir du pressing imposé par les bretons. Il a pris plus de liberté dans la largeur du terrain, avant de délivrer un centre-tir qu'à pû reprendre dans un second temps Aguilar. Une nouvelle fois, il s'est montré décisif et reste le maillon déterminant dans l'animation offensive lensoise. Remplacé par THOMASSON, dont l'entrée a donné un peu d'air sur le côté gauche lensois, longtemps sous pression.



SOTOCA (6) : Légérement plus discret qu'à son habitude, il s'est surtout illustré dans le domaine aérien. Auteur d'un tir dangereux peu après la reprise.



WAHI (6) : Son jeu dos au but a encore été insatisfaisant; Ses courses en profondeur ont été plus dangereuses, mais la défense brestoise l'a bien contenu. Auteur d'un numéro peu avant la mi-temps qui aurait peut-être dû déboucher sur quelque chose. Remplacé par SAÏD.