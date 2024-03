Lyon - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lyon - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire maîtrisée à l'extérieur, 3 buts à 0.

SAMBA (7) : La défense lensoise avait besoin de se remettre dans le bon sens après un match face à Monaco empreint d'erreurs individuelles. Le capitaine a tout de suite remis les choses en ordre avec sa sérénité et son autorité plus habituelles. Il a aussi sû gérer une période plus difficile après le 2-0.



MEDINA (7) : Il a réalisé un match plus propre que la semaine passée, comme le reste de la défense. Il évite un carton jaune qui lui pendait pourtant rapidement au nez. Parfois encore un peu à la limite sur certains un contre un.



DANSO (7) : Lui aussi a retrouvé en grande partie son niveau, après un match contre Monaco en deçà individuellement. Inscrit un but mérité sur corner, événement que l'on aimerait voir plus souvent dans une saison.



GRADIT (7) : Des trois défenseurs il est celui qui a le plus rapidement dégagé la meilleure impression. Il a certainement réalisé son meilleur match en 2024. Remplacé en toute fin de match par KHUSANOV, qui a pû gratter quelques minutes, et un duel.



AGUILAR (5.5) : Son activité couloir droit n'est pas à remettre en question, mais il devrait faire mieux en ce qui concerne son efficacité offensive. Il aurait ainsi pû illuminer son match, sur ses centres qui n'ont rien donné en première période, et en seconde, sur un tir bien arrêté par Lopez, ou sur une passe pour Saïd qui a été stoppé irrégulièrement.



FRANKOWSKI (6) : Condamné à rester sur le flanc gauche tout le match, en raison des absences, il a parfaitement joué son rôle, tel qu'il l'avait fait jadis à son arrivée en Artois.



MENDY (6) : Il manque toujours un peu de rythme, et a réalisé somme toute un match assez anodin. Il a cependant été très précis dans ses transmissions. Remplacé à l'heure de jeu par ABDUL SAMED.



EL AYNAOUI (7) : Il a formé une belle doublette avec son compère Mendy, en étant plus agressif, percutant, et avec un peu plus de déchet que ce dernier. Il a aussi montré une belle envie et ce jusqu'à la fin du match.



PEREIRA DA COSTA (8) : Une nouvelle fois, il a été l'élément clef du collectif lensois. Défensivement, il a cerné Matic, et offensivement, il a encore été celui par qui la décision s'est faite. Mérite amplement à ces deux titres le statut de MVP du match. Sorti le sentiment du travail bien fait, pour THOMASSON, qui tire le corner pour le 3ème but de Danso.



SOTOCA (7) : A la limite du hors-jeu, il ouvre le score de la tête, démarqué et dans le but vide après le travail de Pereira Da Costa. Son activité à la construction a montré qu'après une semaine de travail et de récupération, il a retrouvé tout ses poumons et son activité habituelle.



WAHI (7) : Il a réalisé une excellente prestation, preuve qu'il est toujours sur la voie ascendante. Marque sur pénalty, sa première tentative sous le maillot lensois. Tombe sur son épaule et sort sur cette blessure en fin de match, seule ombre au tableau ce dimanche soir. Remplacé alors par Wesley SAÏD.