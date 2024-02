RC Lens - AS Monaco : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - AS Monaco qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 3 buts à 2 .

Malgré un bon retour dans ce match spectaculaire, les lensois ont payé une entâme de match où les monégasques se sont montrés supérieurs. David Pereira Da Costa et Elye Wahi, ainsi que les entrant Saïd et Sotoca se sont montrés en forme malgré la fatigue accumulée dernièrement. Le japonais Minamino a crucifé les espoirs sang et or durant les arrêts de jeu, alors que Lens poussait pour la victoire.

Il faudra passer outre les frustrations des événements de cette semaine pour repartir de l'avant, dimanche soir prochain, à Lyon.

SAMBA (4) : Un match riche en événements pour le capitaine lensois: Buteur contre son camp, il a commis quelques erreurs. Mais il s'est aussi illustré, notamment en arrêtant un nouveau pénalty sur la tentative ratée de Balogun à la 82ème minute. Egalement averti pour contestation sur cette phase de jeu, on aurait plus apprécié un match moins spectaculaire mais plus serein derrière.



MEDINA (7) : Une fois n'est pas coutume, l'argentin a semblé être le lensois le plus "révolté" de toute la partie. Un peu en défaut sur le dernier but, il a surtout beaucoup apporté dans ses interceptions et relances, avec une qualité technique de haut niveau.



DANSO (5) : Suspendu contre Fribourg, l'autrichien était frais. Pourtant, c'est bien lui qui a été battu par Balogun sur l'ouverture du score monégasque. Il a ensuite bien remonté la pente, avant d'être moins présent sur la dernière partie du match.



GRADIT (5) : Sorti à la mi-temps dans la gestion des temps de jeu de Franck Haise. Remplacé par SOTOCA (voir plus bas), sur le terrain il a été suppléé par Ruben Aguilar.



AGUILAR (5) : Il n'a pas beaucoup apporté sur le côté, face à son ancien club. Replacé dans la charnière pour la seconde mi-temps.



FRANKOWSKI (5) : Entré tôt en jeu à la place de CHAVEZ, touché dès la 24ème minute. Il a mieux apporté offensivement, dommage pour son face-à-face perdu face à son compatriote Majecki.



SOTOCA (6) : Entré à la pause pour faire souffler Jonathan Gradit, il a beaucoup apporté en tant que piston droit. Il est notamment à l'origine du centre menant à l'égalisation de Weslay Saïd (77ème).



MENDY (6) : Titularisé, il a bien apporté et a semblé très complémentaire de Diouf puis El Aynaoui. Averti à la 65ème.



DIOUF (5) : On attendant plus au milieu de terrain de la part de l'un des joueurs censé apporté de la fraicheur au collectif lensois. Remplacé par EL AYNAOUI (71ème).



PEREIRA DA COSTA (7) : Il a de nouveau été l'un des meilleurs joueurs offensifs. Son entente avec Elye Wahi commence à porter ses fruits, et aurait dû être mieux récompensée. Remplacé par SISHUBA (88ème).



THOMASSON (6) : Comme Mendy et Diouf, il était plus frais mais on aurait aimé le voir apporter plus. Remplacé par SAID, encore buteur en sortie de banc.



WAHI (6) : On sent une progression dans le jeu et l'attitude de l'attaquant, doublement buteur cette semaine, malgré les défaites. Ce dimanche, on l'a vu se créer un nombre beaucoup plus important d'occasions.