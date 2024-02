Reims - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Reims - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Le score final a été de un but partout.

Franck Haise avait aligné une équipe qui tournait largement, en prévision du match retour des barrages de Ligue Europa jeudi prochain. Les milieux de terrain en particulier n'auront pas forcément donné satisfaction à leur coach, et la fluidité du jeu lensois s'en ai ressentie. Wesley Saïd lui, a enfin marqué un match de son empreinte en étant titulaire. Abdukodir Khusanov a aussi réalisé une partie propre.

Lens manque l'occasion de faire une grosse opération au classement en Ligue 1, mais la répartition des temps de jeu semblait primordiale en vue du match contre Fribourg.

SAMBA (6) : Il aurait pû avoir un match plus compliqué, et se sort bien de cette rencontre malgré un but encaissé. Pourrait mieux faire dans certaines de ses transitions.



MEDINA (5) : L'argentin a manqué contre Fribourg, mais ne s'est pas montré pour autant sous son meilleur jour ce dimanche. Il est notamment absent sur l'ouverture du score rémoise.



DANSO (6) : Il a parfois été pris par la vitesse des attaquants de Reims. Mais a globalement maitrisé son sujet, couvert pas ses coéquipiers quand il le fallait.



KHUSANOV (6) : Il sera sans doute titulaire jeudi prochain à Fribourg, et a été l'un des hommes à avoir marqué des points et à profiter positivement du temps qui lui a été accordé ce dimanche. Averti assez rapidement pour une faute "intelligente", on n'a pas senti de différence avec Jonathan Gradit, qu'il suppléait dans l'axe-droit.



FRANKOWSKI (6) : Il n'a pas été aussi présent qu'à l'accoutumée, et manque certainement de jus depuis quelque semaines. Mais il s'est principalement montré décisif en distillant un centre parfait pour le but de Saïd.



CHÁVEZ (5.5) : L'équatorien a certainement rendu sa plus mauvaise copie depuis son arrivée à Lens. Beaucoup de ballons perdus, du déchet technique, et deux balles de matchs complétement ratées en ce qui concerne son apport offensif, encore largement inexistant. Remplacé par HAÏDARA.



ABDUL SAMED (4) : Peu à l'aise lorsqu'il évolue plutôt côté gauche, il n'a pas été très impressionnant au duel, et n'a pas été aidé non plus par la présence de Chavez à sa gauche.



MENDY (5) : Aligné de nouveau au milieu dans un large turn-over instauré par Franck Haise, il n'a pas déçu, sans pour autant flamber dans ce milieu remanié. Remplacé par EL AYNAOUI.



THOMASSON (5) : Toujours avec beaucoup d'énergie, il a essayé de provoquer le débordement de l'équipe rémoise. Comme depuis de longs mois, cela n'a cependant pas permis de créer la décision, surtout avec les coéquipiers qui l'entourait. Remplacé par SOTOCA.



FULGINI (3) : Il a perdu beaucoup de ballons, et a peu influencé le jeu offensif. Il a manqué l'une des balles de match, en ratant le cadre dans son face à face. Décevant alors qu'il aurait pû marquer des points dans la hiérarchie, il semble au contraire s'enfoncer. Remplacé par PEREIRA DA COSTA.



SAÏD (6) : Titulaire et buteur, il a fait bonne impression dans une équipe largement remaniée. Son efficacité, qui a rarement été à remettre en question, a enfin permis à Lens de glaner un point lors de l'une de ses titularisations. Remplacé par GUILAVOGUI, qui ne semble pas progresser.