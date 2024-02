FC Nantes - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Nantes - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 1-0.

Le racing a dominé son sujet samedi soir à Nantes. David Pereira Da Costa a inscrit l'unique but de la rencontre, et son duo avec Andy Diouf une nouvelle fois impressionné. Malgré cela, on notera encore un petit déficit offensif puisque Lens s'impose sur la plus petite des marges.

SAMBA (8) : Une nouvelle fois, il a tenu la baraque et a sorti les parades qu'il fallait pour maintenir le score dans un premier temps, puis permettre à son équipe de rentrer avec les trois points.



MEDINA (7) : Il a rééquilibré son jeu, mais comme le prouve la passe décisive qu'il a délivrée à David Pereira Da Costa, cela ne s'est pas fait au détriment de son apport offensif. Il reste aussi le premier constructeur du jeu lensois.



DANSO (6) : Il a été au duel tout le match, mais s'est aussi parfois retrouvé dans des impasses lorsqu'il a tenté de percer au-devant. Averti pour contestation.



AGUILAR (5) : Il a failli marquer contre son camp sur un corner où l'arrivée du ballon le surprends. Parfois un peu pris de vitesse sur son côté.



FRANKOWSKI (5) : Il a bien combiné, comme souvent lorsqu'il a Florian Sotoca à ses côtés, mais est un peu trop discret offensivement.



EL AYNAOUI (7) : D'abord discret dans une bonne partie de la première mi-temps, il a haussé le ton et a réalisé une excellente seconde période.



CHÁVEZ (6) : Discret sur son flanc gauche, il a réalisé un match propre. Offensivement, on retiendra surtout son centre-tir raté, qui aurait néanmoins pû être dangereux.



PEREIRA DA COSTA (8.5) : L'homme du match par son but, il a été le moteur du jeu lensois. Frappant la barre d'entrée, il a été décisif au retour des vestiaires grâce à Facundo Medina. Remplacé par Angelo FULGINI.



DIOUF (8) : Avec Pereira Da Costa, il a aussi été l'un des hommes du match. Très percutant, il a montré un très bon niveau technique pour pouvoir vite enchaine rune fois le ballon récupéré. Doit encore se perfectionner dans la dernière passe, et notamment rendre le ballon au meilleur moment. Sorti déçu, il a été remplacé par Salis Abdul Samed.



SOTOCA (5) : Il a provoqué certaines fautes, et tenté de combiner avec ses partenaires. Très libre en première mi-temps, on l'a vu plusieurs fois côté, mais c'est côté droit qu'il est définitivement le plus à l'aise.



WAHI (4) : Il a eu peu de cartouches pour débloquer son compteur, et a une nouvelle fois manqué de réalisme et de confiance, sur une reprise du talon ratée devant Alfont. Remplacé par Wesley SAID en fin de match.



() :