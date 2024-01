Toulouse - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Toulouse - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 2-0.

Malgré un début de match laborieux, les lensois signent une victoire somme toute méritée dans tout les compartiments du jeu. Brice Samba a sû garder la baraque, alors que certains dans le onze titulaire continuent de retrouver des couleurs en l'absence de plusieurs de leurs coéquipiers (suspendus ou en sélections).

Andy Diouf est ressorti comme l'homme du match avec un superbe but à son actif.

SAMBA (7) : Match impeccable du capitaine qui a répondu présent, notamment dans la dernière partie du match pour conserver le score.



AGUILAR (5) : Repositionné dans la charnière centrale, il a été moins à l'aise mais est resté cohérent.



DANSO (7) : Match accompli de Kévin Danso qui a maitrisé les offensifs toulousains, avec quelques interceptions bien senties.



MEDINA (6) : Il s'est moins mis en avant que ces dernières semaines et que fin 2023. Il s'est bien rattrapé après une petite erreur en début de match.



SOTOCA (5) : En tant que piston droit, son association avec Ruben Aguilar a été un peu approximative sur certaines phases. En position offensive, on aurait aimé le voir plus inspiré, notamment sur ses centres. N'a pas démérité pour autant.



EL AYNAOUI (7) : Il s'impose de matchs en matchs et son jeu devient plus propre. Il fourni une passe décisive à David Pereira Da Costa sur l'ouverture du score.



CHÁVEZ (4) : Pour sa deuxième en L1, après une mi-temps contre le PSG, il a été très discret notamment offensivement. Parfois pris de vitesse, il doit encore beaucoup travailler défensivement dans les duels. Son placement a été souvent bon, sauf sur une dalle de 3-0 d'Elye Wahi, où il s'est retrouvé hors-jeu durant toute sa course.



PEREIRA DA COSTA (6) : On retrouve progressivement le David Pereira Da Costa qui sait faire des différences et se montrer décisif. Son but est une récompense pour un bon match d'ensemble.



DIOUF (7.5) : Positionné plus haut, il a été invité à dézoner sur le côté droit pour un jeu beaucoup plus latéral, avec beaucoup de réussite. Il semble avoir retrouvé beaucoup de confiance en ce début d'année. Son but, du pied droit, vient sceller la victoire lensoise.



SAÏD (5) : Titularisé avec Elye Wahi, on l'a peu vu hormis sur les fautes qu'il a commises. Remplacé par FULGINI à la 70ème.



WAHI (6) : Son jeu a été plus tranchant et son poids sur la défense toulousaine n'est pas à démentir, mais il lui manque encore l'efficacité. Son action en contre avec Chavez à son côté aurait dû être décisive.