RC Lens - PSG : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - PSG, qui s'est terminé par une défaite lensoise deux buts à zéro.

Faits de jeu, arbitrage orienté, et un large déficit technique comparé à leurs adversaires, le racing n'a pas eu grand-chose en sa faveur ce dimanche soir, mais a pourtant pû espérer malgré tout.

Frankowski a raté un pénalty en début de match. Paris a ensuite marqué par Barcola sur sa seule action, en contre, avant que Gradit ne se fasse expulser avant la pause.

A 10 contre 11, Lens aurait pû égaliser, mais c'est M'bappé qui a scellé le match pour ce qui constituait peut-être son dernier match à Bollaert sous le maillot parisien.

SAMBA (6) : Il s'est énervé par séquence contre ses défenseurs. Il n'a pas eu beaucoup de travail, et a sû rester vigileant sur deux frappes à mi-distance.

GRADIT (4) : Battu par Barcola, il est aussi expulsé en fin de première période, ce qui laissait peu de marge pour tenter de revenir dans le match.

DANSO (6) : Il est resté concentré et juste dans ses interventions. Pas récompensé, comme Samba, de son match défensif sérieux.

MEDINA (5) : Comme d'habitude, il a été un premier relanceur précieux. Mais il a cette fois pêché par excès de confiance, sur certaines transmissions.

FRANKOWSKI (6) : Face à Monaco, il avait été le sixième tireur lors de la séance de tirs aux buts, pour éviter son partenaire de sélection qui gardait les buts monégasques. Il avait réussi là où 3 de ses coéquipiers avaient déjà échoué.

Cette fois-ci, il n'a malheureusement pas réusis à battre Donnaruma, ce qui aurait changé le scénario du match.

Hormis cela, il a réusis un bon match défensivement, ne ménageant pas ses efforts.

MAOUASSA (4) : Il a réussi un bon début de match, notamment offensivement en se montrant percutant côté gauche.

Il a vite disparu des radars, et a souvent aussi pêché dans ses replacements défensifs. Sorti par son coach à la mi-temps, qui lui a préféré Chavez dans une défense à quatre.

CHAVEZ (5) : La surprise de la soirée, avec l'entrée en jeu, plutôt réussie, de la dernière recrue du club.

Il s'est montré appliqué, prenant beaucoup l'information sur le placement de ses coéquipiers. Il a joué proprement, avec un bon touché de balle, et de stransmissions rapides.

On l'a senti beaucoup porté vers l'avant, signe qu'il a peut-être compris les consignes habituelles de Franck Haise. Même si celles-ci étaient moins appliquables à la défense à quatre dans laquelle il a dû évoluer pour sa première à Bollaert.

EL AYNAOUI (5) : Il a progressé dans sa conservation de balle, mais a été moins présent dans ce match à la forte opposition, surtout au milieu.

Remplacé en fin de match par SISHUBA, auteur de deux bons mouvements.

DIOUF (6) : Pour son retour en tant que titulaire, dû aux absences d'Abdul Samed et de Mendy, partis à la CAN, il s'est montré bien en jambe, faisant souvent progresser le bloc en portant le ballon.

Encore pas assez décisif dans ses percussions, il a baissé de rythme en seconde période.

Remplacé par THOMASSON.

SOTOCA (6) : Il comme d'habitude apporté du liant au collectif lensois. Son association côté droit avec Frankowski a bien fonctionné.

PEREIRA DA COSTA (4) : Titularisé, il s'est d'abord montré sur eux ou trois bons mouvements. A ensuite manqué de justesse dans ses choix.

Remplacé par FULGINI.

WAHI (6.5) : En dehors d'un léger déficit encore présent dans son volume de jeu, il a beaucoup essayé de fixer la défense parisienne ou de partir dans la profondeur.

Provoque le pénalty du début de match. Il manque encore de maturité pour se créer plus d'occasions de marquer, et doit mieux combiner avec ses partenaires.

Remplacé par SAID.