RC Lens - AS Monaco : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match OGC Nice - RC Lens qui s'est joué ce mercredi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 0.

Au terme d'un match accroché, mais que les lensois maitrisaient légérement dans la possession, le racing a dû s'incliner en deux minutes après une erreur grossière de Salis Abdul Samed, provoquant un pénalty, et un flottement défensif rarement vu jusqu'ici, hormis peut-être du côté de Londres.

Pourtant, Lens puvait espérer au moins revenir avec un point du second de L1 à mi-championnat, et pouvait même espérer réaliser un hold-up. Le changement de système à un quart d'heure de la fin n'a pas provoqué l'électrochoc souhaité par Franck Haise, bien au contraire.



Lens termine tout de même une bonne première moitié de saison, toutes compétitions considérées.

SAMBA (6) : Une prestation où une nouvelle fois le capitaine a été exempt de tout reproche, se saisissant de tout les ballons dangereux prenant la direction de ses cages. Malheureusement, un pénalty et une minute supplémentaire de flottement après celui-ci ont coûté le match, et la clean-sheet, aux lensois ce soir.



MEDINA (5) : Un peu surprennamment aligné au centre de la défense, plutôt qu'à gauche et Khusanov à sa place, il a semblé nettement moins sûr de lui dans ce rôle. Pris en faute sur le second but niçois.



KHUSANOV (6) : Il a montré de l'engagement et de la détermination en accomplissant une meilleure partie que face à Reims. Est resté les 90 minutes du match sur le terrain, même après le changement tactique opéré par Franck Haise.



HAÏDARA (5) : Il a montré un peu d'allant offensif, mais a été en faute lui aussi sur le deuxième but niçois.



AGUILAR (4) : Il ne s'est pas beaucoup montré, et a parfois été pris dans le dos.



FRANKOWSKI (4) : Il a essayé de lancer des offensives sur le côté gauche, mais a montré du déchet technique et a parfois fait de mauvais choix. La fatigue a finalement même poussé son coach à le remplacer à un quart d'heure de la fin, pour FULGINI.



ABDUL SAMED (2) : Invisible à la récupération, il n'a plus le jus nécessaire pour remplir son rôle. Pire, il laisse filer le match à lui seul en concédant stupidement un pénalty.



EL AYNAOUI (6) : Encore le meilleur lensois au milieu, il a aussi commis quelque erreurs mais subit beaucoup de fautes. Mais il continu d'engranger de l'expérience et a été le suel à essayer d'apporter le surnombre devant. Remplacé par CORTES (82ème).



PEREIRA DA COSTA (5) : Il a très peu apporté, sauf peut-être sur certains coup de pieds arrêtés. Il frappe d'ailleurs le poteau, et à l'image du match lensois, la réussitte n'était pas de son côté. Remplacé par DIOUF (74ème).



SOTOCA (4) : Lui aussi semble finalement émoussé, on l'a trop peu vu dans la constrcution ou dans les combinaisons côté droit. Remplacé en fin d ematch par GUILAVOGUI.



SAÏD (6) : Il a eu l'occasion de se mettre en lumière durant la première demi-heure de jeu où ses partenaires ont pû le trouver dans la profondeur, mais il n'a pas réussi à enchainer. A disparu peu à peu ensuite, jusqu'à son remplacement par WAHI, qui a touché un nombre famélique de ballons.