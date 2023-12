RC Lens - Reims : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Reims qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 2-0 et se placent en embuscade au championnat, avant le dernier match de l'année à Nice, mercredi.

Dominés dans l'utilisation du ballon comme peu souvent à Bollaert, les lensois ont géré leur match et ont profité d'un efficacité maximale en exploitant d'abord un erreur de l'arrière-garde adverse par Saïd (43ème). En seconde période, même scénario, et c'est Oscar Cortès, qui a enfin pû profiter d'un peu de temps de jeu, qui a scellé la marque (2-0, 75ème), effectuant ainsi une bonne entrée.

SAMBA (6) : Le capitaine a encore fait le job, même si les offensives rémoises n'étaient guère dangereuses. Il n'était pas très inspiré sur certaines relances.



KHUSANOV (6) : Le jeune ouzbék a suppléé Jonathan Gradit à la droite de Kevin Danso, avec une certaine réussite.



DANSO (7) : Il a de nouveau été un roc en défense, cherchant aussi constamment à déstabiliser le collectif rémois dès sa première relance.



HAÏDARA (6) : Il a retrouvé l'axe-gauche avec une belle performance, et une belle entente avec Frankowski.



AGUILAR (7) : Un bon match du latéral qui a essayé de faire le décalage sur son côté droit. Ses centres ont finalement trouvé preneur avec l'entrant Oscar Cortès, second buteur du soir.



FRANKOWSKI (7) : Très actif dans ses combinaisons et présent défensivement surtout en interception, il aurait pû illuminer son déjà bon match s'il avait eu un peu de précision, ou de chance, sur certaines de ses prises de balles ou dans la dernière passe.



EL AYNAOUI (6) : Il a beaucoup combattu pour le ballon au milieu du terrain, malgré quelques petites erreurs ici et là. Il a aussi réussi à percuter par moment. Un peu trop de jeu au sol.



ABDUL SAMED (4) : Il a été très discret aux côtés d'un El Aynaoui beaucoup plus présent. Semble à court de jus.



THOMASSON (4) : Lui aussi a semblé trop discret sur le terrain, venant souvent avec un peu de retard essayer de créer le surnombre sur le porteur de balle adverse. Après sa seule belle tentative, de la tête, il est remplacé vers l'heure de jeu par le colombien Cortès, qui inscrit son premier but sur le continent en étant bien placé à la réception d'un centre d'Aguilar. Moins actif après ce but.



FULGINI (4) : Il a touché beaucoup de ballons, mais a affiché un déficit technique qui lui a empêché d'éliminer le moindre adversaire ou de lancer Wesley Saïd. Remplacé à l'heure de jeu par Pereira Da Costa, un peu plus à l'aise et moins gêné sur le plan physique que mardi.



SAÏD (6) : Titularisé pour faire souffler Elye Wahi, il a été comme la dernière fois peu à l'aise dans le jeu en profondeur. Joueur de surface, il a montré son opportunisme en exploitant une erreur d'Okumu. Remplacé par Guilavogui, c'était plutôt Oscar Cortès qui a occupé la pointe, l'ancien parisien lui étant au soutien.