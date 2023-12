Montpellier - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Montpellier - RC Lens qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent un match nul, 0 buts partout.

SAMBA (8) : Un nouveua grand match de Brice Samba, qui a multiplié les arrêts et les prises de balles aériennes. Chanceux sur une sortie hors de sa surface, la clean-sheet est principalement pour lui.



MEDINA (6) : Le premier organisateur du jeu, dans la lignée de ses denrières sorties en championnat.



DANSO (7) : Au combat tout le match malgré un carton jaune prématuré (12ème). Sans gérer exceptionnellement la profondeur dans son dos, il n'a jamais été pris à la faute.



GRADIT (6) : A la limite de la rupture sur certaines interventions, lui aussi a finalement positivement participé à la clean-sheet du soir. Averti pour un nouvel échange de mots avec le banc montpelliérain.



AGUILAR (4) : Il n'a pas montré beaucoup de présence dans le jeu offensif, et a remporté peu de duels.



FRANKOWSKI (5) : Un peu plus tranchant que son penchant à gauche, il a surtout raté une reprise facile à la demi-heure de jeu. Averti tôt (15ème).



ABDUL SAMED (4) : Fait rare, il est sorti en cours de match, remplacé par Nampalys Mendy (72ème). Très imprécis dans ses transmissions, il a perdu beaucoup de ballons.



EL AYNAOUI (6.5) : Belle titularisation, à nouveau, du jeune marocain. Il a initié quelques beaux mouvements et s'est aussi montré dans la surface pour effectuer le surnombre. Pas encore suffisant pour faire pencher la balance dans ce genre de match, mais toujours rempli de promesses. Remplacé à dix minutes de la fin par le revenant DIOUF.



PEREIRA DA COSTA (5) : Lui ausis enchaine une nouvelle titularisation en L1. Pas encore suffisamment revenu dans un rythme suffisamment élevé par effectuer des différences comme il avait pû le faire par le passé. Remplacé dès l'heure de jeu par SAID, qui aurait pû inscrire le but de la victoire.



THOMASSON (4) : Un match décevant avec un pressing peu efficace et peu de ballons récupérés. Ses transmissions vers le centre la surface n'ont jamais trouvé preneur. Remplacé par FULGINI, qui n'a guère fait mieux.



WAHI (4) : Très décevant lui aussi face à son ancien club, il a eu peu de possibilités et a perdu ses face-à-face sur ses actions nettes. Remplacé par GUILAVOGUI (72ème), avec une belle sortie sous les applaudissements montpelliérains pour ses belles années là-bas.