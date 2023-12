RC Lens - Lyon : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Lyon qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 3-2.

Avec un grand besoin de vite oublier la défaite à Arsenal, les lensois se sont présentés dans le froid de Bollaert face à des lyonnais certainement pas moins en recherche de confiance. Très poussifs dans le pressing et en manque de mouvement, ils ont plié sur deux coup de pieds arrêtés. Mais face à une opposition sans aucun repère et qui a glané 7 points en 13 matchs, il fallait une bonne dose de mauvaise volonté pour s'incliner. Wesley Saïd a pû se montrer décisif pour une de ses titularisations. En sortie de banc, Frankowski a été déterminant, mais on soulignera aussi la prestation de Brice Samba, auteur de plusieurs arrêts.

SAMBA (8.5) : Le capitaine n'est pas reparti avec une clean-sheet, mais il a sorti plusieurs arrêts miracles sur sa ligne, parfois en deux temps, pour garder son équipe à flot. Un des MVP de la journée même si la solidité défensive lensoise est loin d'être à son niveau, surtout sur coup de pieds arrêtés, et dans une semaine où elle a encaissé 8 buts.



MEDINA (4) : L'argentin, comme depuis quelques matchs, prends beaucoup de libertés offensives. L'équilibre il nous semble a désormais été rompu, avec trop de dézonages qui laissent trop de travail de couverture à ses coéquipiers (Machado...). Ajoutons à cela quelques erreurs techniques, et un ou deux duels perdus près de la surface quand il n'a pas concédé de fautes.



DANSO (4) : Un début de match poussif et fautif sur le premier but lyonnais. Pas dans sa meilleure forme, il semble à court de jus.



GRADIT (6) : Le meilleur des trois derrière, il s'est retrouvé assez souvent à la relance, mais n'a pas vraiment pû construire le jeu non plus.



AGUILAR (6) : Un match où il a été présent défensivement, mais n'a pas demandé suffisamment le ballon dans la profondeur pour influencer positivement les offensives lensoises. Délivre un centre au second poteau pour le 3-2 et la victoire.



MACHADO (4) : Il a bien démarré le match, mais a vite disparu, au point d'être remplacé dès la mi-temps. Avec un choix propice pour Franck Haise, celui de Frankowski.



FRANKOWSKI (8) : Entré en jeu à la pause, il a été le facteur X d'une équipe lensoise qui cherchait à oublier Arsenal. Cette fois-ci très à l'aise à gauche, il a transformé le pénalty acquis par Saïd, avant de clôturer la marque d'une reprise sur un centre d'Aguilar, même si le ballon est dévié par un défenseur lyonnais.



ABDUL SAMED (5) : Le ghanéen a perdu quelques ballons et a été moins omniprésent au milieu que d'habitude.



EL AYNAOUI (5) : Le jeune marocain enchaîne désormais les titularisations. Encore perfectible, son jeu de corps et sa protection du ballon étaient intéressantes, mais il n'a pas réussi à enchainer et percuter comme lors de ses précédentes sorties. Remplacé pour les dernières minutes par MENDY (87ème), qui laisse planer des questions sur le cas d'Andy Diouf.



PEREIRA DA COSTA (6) : Titulaire surprise, il a apporté sa justess etechnique dans le spetits espaces, quelquechose qui avait manqué dans la palette des offensifs lensois. Il provoque aussi un pénalty peut-être peu évident, mais qui ne choquera que les lyonnais. Encore à court de rythme, il est sorti à l'heure de jeu pour Thomasson.



SOTOCA (4) : Moins présent au pressing qu'à l'accoutumée, il s'est surtout distingué pour redescendre parfois assez bas rechercher le ballon. Il a souvent marché sur les pieds d'Abdul Samed dans le jeu en triangle. Se fait expulser pour un tacle par derrière dangereux, ce qui le privera du déplacement dans son ancien club la semaine prochaine à Montpellier.



SAÏD (6) : Enfin buteur en étant titulaire, il a profité d'une erreur digne d'un futur pensionnaire de Ligue 2. Parfois recherché en profondeur en première période, il n'était pas le profil d'avant-centre adéquat à ce style d'offensive. Remplacé par GUILAVOGUI, qui n'a sû que faire des quelques ballons qu'il a eu à négocier.