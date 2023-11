Clermont Foot - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Clermont Foot - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 3-0.

SAMBA (7) : Belle performance pour Brice Samba qui a eu à s'employer pour conserver sa clen-sheet, quatre jours après avoir effectué une deuxième sélection décevante. Il a sû gérer avec un trio défensif qui a pû compter sur le jeune Khusanov, surprise de dernière minute dans le onze de départ.



MEDINA (6) : Toujours dans de très bonnes dispositions, son allant offensif a été préjudiciable sur une ou deux action soù il n'a pas pû revenir. Sans conséquence.



KHUSANOV (6) : Le jeune ouzbhek a effectué une bonne prestation, mais un peu en-deça de ses précédentes apparitions et pas exempt de petites erreurs qui ont agacé son capitaine. Là aussi, sans conséquence, et tout à fait dans le processus d'apprentissage.



GRADIT (6) : Son match, sérieux au demeurant, a surtout été émaillé par quelque mauvais coups reçus.



AGUILAR (6) : Il est surtout à créditer pour son centre flottant pour Wahi, qui ouvre la marque.



FRANKOWSKI (4) : Il a retrouvé le côté gauche, mais cette fois-ci, n'avait plus ses repères alors qu'il s'y été montré très efficace il y a encore quelques mois.



ABDUL SAMED (5) : Il réalise un match assez anodin, face à son ancien club. Economisé, il est remplacé par Mendy à la 67ème.



EL AYNAOUI (7) : Une nouvelle belle titularisation pour l'ancien nancéen. Il a sû apporter de la percussion et des changements de rythmes au collectif lensois, quelque chose qu'il manquait encore depuis le début de la saison. Malgré quelques périodes plus creuses, il a réalisé un bon match, et fait sérieusement de l'ombre à Diouf.



FULGINI (4) : Il a peu apporté dans la construction offensive, et c'est certainement pour cela que Franck Haise l'a choisi pour sortir dès la mi-temps et réorganiser son équipe, à dix contre dix pour la seconde période.



THOMASSON (6) : D'abord peu précis dans ce match, et souvent mal placé, il a réussi à inscire le but du break grâce à son abnégation et son pressing constant, rapidement après la pause (50ème). Remplacé à la 67ème par SOTOCA, qui a réussi à beaucoup apporter malgré son statut de remplaçant, et notamment passeur décisif sur le troisième but.



WAHI (5) : MVP d'une certaine manière ce samedi, il a réussi une bonne mi-temps, en ouvrant vite la marque de la tête, peut-être un peu grâce à une optimisation capilaire. Dégoupille complètement comme le souhaitait les clermontois, et est expulsé juste avant la pause pour deux altercations successives avec Seidu.