RC Lens - OM : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - OM qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire, 1 but à 0, dans les arrêts de jeu grâce à Jonathan Gradit.

Dans un match âpre et très terne sur le plan technique, les lensois ont maitrisé l'occupation territoriale devant des marseillais attentistes.

Sans être capables d'enchainer avec plus de précision dans les trente derniers mètres, il a fallu que Jonathan Gradit surgisse sur un corner à la 90ème minute pour permettre au racing de glaner une victoire très importante. Lens se replace à la 6ème place du classement de Ligue 1!

SAMBA (6) : Il a eu peu de choses à faire, mais il ne s'est pas fait surprendre sur les quelque ballons aériens qui lui étaient peut-être un peu plus délicats à manoeuvrer.



AGUILAR (6) : Masqué en raison d'une fracture au nez, il n'a pas semblé gêné. Il a fourni beaucoup d'efforts et de courses, mais comme souvent, il a peu été dans le même tempo que ses coéquipiers. Les automatismes peinent à arriver, et ses centres ont rarement troué preneur.



MEDINA (6) : D'abord tonitruant, comme ces dernières semaines, il a ensuite eu un coup de moins bien en seconde période. Il termine tout de même bien la rencontre.



DANSO (7) : Comme souvent dans les fortes oppositions, il doit déménager seul les principales armes offensives adverses. Dans certaines situations pas simples, il a toujours pris le dessus sur son vis-à-vis.



GRADIT (8) : Solide défensivement, il a aussi joué haut en soutien du duo Aguilar-Sotoca côté droit. Et bien sûr, il inscrit enfin un but en sang et or, largement célébré, qui le sacre héros de la soirée.



HAÏDARA (5) : Sans minimiser son travail défensif, le jeu offensif penche souvent à droite s'il est sur la pelouse. Remplacé par MACHADO, qui a immédiatement apporté plus de vitesse, en combinaison avec un Fulgini plus précis techniquement.



EL AYNAOUI (6) : Titulaire surprise, il a apporté de la fraicheur bienvenue dans l'entrejeu lensois. S'il a commis quelques erreurs, son déchet technique restait dans le ton général de la rencontre. A revoir.



ABDUL SAMED (5) : Il a sécurisé le milieu de terrain avec El Aynaoui mais a rarement pû participer à la construction, ou à servir correctement ses coéquipiers sous la pression. Averti dans le dernier quart d'heure.



SOTOCA (6) : On lui a retrouvé énormément d'activité dans tout le demi-espace côté droit. Beaucoup moins précis dans l'avant-dernier geste, alors qu'il a disposé des cartouches pour faire la différence. Remplacé par FULGINI, qui a pû apporter, enfin, plus de qualité technique.



THOMASSON (6) : Il a souvent été le premier au pressing, mais n'a guère pû apporter plus dans le jeu offensif. Remplacé à l'heure de jeu par GUILAVOGUI.



WAHI (3) : Encore parfois signalé hors-jeu, il n'a pas non plus semblé en progression dans le pressing sur les premiers relanceurs adverses. Son nombre de courses à haute intensité est insuffisant. Son coach a certainement voulu refaire le coup de son faux-remplacement, sans résultat cette fois-ci. Remplacé donc, par Wesley SAID (71ème).