FC Lorient - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Lorient - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent un match nul et vierge, 0 - 0.

SAMBA (6) : Il n'a pas eu beaucoup de travail en regard des très rares incursions lorientaises dans sa surface, mais il est resté vigilant. Quelques ballons bien captés dans les airs.



MEDINA (7) : Il a réalisé un match dans la lignée de celui contre Nantes. On a juste senti un peu plus de retenue par séquence. Peut-être en raison du match à venir en C1, peut-être en raison du terrain difficile. Il a tout de même pû arme rune frappe, cette fois-ci sur on pied fort, mais sans réussite (29ème).



DANSO (7) : Fort de sérénité derrière, il a aussi pû relancer et ainsi fournir un très bon match. Averti juste après la reprise. Attention, il était presque battu par Kroupi, si celui-ci n'avait pas été hors-jeu de très peu (66ème).



GRADIT (7) : Plus discret que ses compères de la défense centrale en première mi-temps, il a fourni une prestation plus tournée vers l'offensive en seconde période.



FRANKOWSKI (6) : Lancé plusieurs fois dans la profondeur, il a eu du mal à trouver le bon dosage dans ses centres, en raison du vent, à minima en partie.



HAÏDARA (5) : Il est de retour en bonne forme, et aide son coach dans la gestion des temps de jeu. Mais son jeu jeu offensif est toujours trop limité, que ce soit dans sa vitesse de décision ou la précision de ses centres. Remplacé par MACHADO, qui n'a pas eu le temps de se mettre au diapason des conditions de la rencontre.



DIOUF (5) : En progression depuis ses dernières sorties, il a pû parfois accélérer le jeu, mais c'est souvent retrouvé dans une impasse. Remplacé par WAHI, auteur d'une bonne entrée, avec de tentatives dangereuses qui auraient pû illuminer le match des lensois.



MENDY (5) : Un match sérieux où il est toujours allé au duel, malgré parfois son déficit de gabarit. Remplacé par ABDUL SAMED, moins sérieux dans son approche.



FULGINI (6) : Il a touché normément de ballons, avec un jeu qui penchait de son côté. Il n'a pas réussi à les exploiter jusqu'au bout et à se montrer décisif, un déficit chronique depuis son arrivée. Remplacé par THOMASSON, qui rate une belle volée.



SOTOCA (5) : Beaucoup plus discret que d'habitude, il a surtout tenté un lob qui termine sur la transversale juste après la reprise.



GUILAVOGUI (5) : Il avait mérité sa titularisation, mais n'a pas réussi à exploiter celle-ci pour franchir de palier sur le terrain. Il n'a pas ménagé ses efforts et n'a jamais abdiqué, mais il n'a pas réusis à se mettre dans des positions suffisamment favorables pour se montrer décisif. Remplacé par SISHUBA, auteur d'une bonne entrée, semblable à WAHI, avec des tentatives pour prendre à défaut le bloc lorientais.