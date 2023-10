RC Lens - LOSC : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - LOSC qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent un match nul, 1 but partout.

Dominateurs dans la quasi-intégralité de la rencontre, les lensois paient leur inefficacité dans les deux surfaces, et ont certainement aussi manqué d'un peu d'influx pour cette rencontre à haute tension, moins de cinq jours après la C1.

SAMBA (4) : Le capitaine n'a pas été décisif cette fois-ci. Qui plus est il a parfois été en délicatesse dans ses relances.



MEDINA (6) : L'argentin est resté sur sa conduite habituelle, avec une prestation de bonne facture, remplie de grinta, et une nouvelle fois, sans dépasser la ligne rouge. Très demandeur du ballon, il a été le premier relanceur de l'équipe.



DANSO (6) : Lui aussi est resté dans sa lignée habituelle et a trouvé semble t'il son rythme de croisière. Ne lui manquerait plus qu'un but dans ce genre de rencontre.



KHUSANOV (6.5) : Attendu en raison des promesses qu'il montre, il les a confirmées avec une grosse heure de jeu propre, et avec quelques interventions pleines d'autorité. Il a aussi montré ses qualités en terme de vitesse, une nouvelle bonne surprise, et sa facilité à la relance balle au pied. Remplacé par le décisif MACHADO (69ème).



AGUILAR (5) : Il n'a pas pû apporter énormément offensivement, mais a sû jouer à l'expérience, une qualité qu'il montre en particulier avec le jeune Khusanov à ses côtés ce dimanche après-midi. En faute sur le but lillois.



FRANKOWSKI (6.5) : D'abord peu incisif, il a toutefois multiplié les débordements sur le côté gauche. Plus à l'aise à droite, il délivre le centre au deuxième poteau pour Machado, un classique made in Franck Haise, avec une action qui est allée d'un piston à l'autre. Resté tout le match sur le terrain, il reste très précieux et décisif dans ce genre de match.



DIOUF (5) : Il a démarré fort le match, avant de s'éteindre peu à peu jusqu'à voir son influence au milieu réduite à peu de chagrin. Remplacé par Thomasson qui a surtout pressé.



ABDUL SAMED (6) : Il est revenu définitivement à son niveau, et dans la continuité du match face à Arsenal, est même allé pressé parfois très haut. Il lui manque encore un de précision offensive, un manquement peut-être préjudiciable dans ce début de saison.



FULGINI (4) : En alternance avec Thomasson, il n'a cette fois pas donné satisfaction, avec un impact réduit dans la construction. Quelques belles touches de balles. Remplacé par El Aynaoui (77ème).



SOTOCA (5) : C'est dans ce genre de match où il fourni son activité habituelle, bien qu'un peu émoussé par cette semaine intense, mais où son imprécision offensive peu être regrettable. Remplacé dès l'heure de jeu par GUILAVOGUI, auteur d'une entrée un peu décevante, bien qu'il joua surtout décroché sur la droite.



SAÏD (6) : Titulaire en pointe, il a fourni un match intense mais n'a pas eu la réussite avec lui, comme souvent lorsqu'il est titulaire. Il a pourtant eu les cartouches pour ouvrir la marque. Remplacé par WAHI, déjà diminué, mais qui a aussi dû souffrir un gros tampon. Il a échoué là où il avait réussi mardi, mais on a senti qu'à chaque ballon, il était capable de créer un vrai danger.