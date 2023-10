La conférence d'avant-match de Franck Haise avant le derby

Retour presque à l'ordinaire pour les lensois après une victoire et une soirée historiques en Ligue des Champions mardi. Mais c'est déjà le premier derby de la saison qui se profile, dimanche, à 17h00.

Victoire obligatoire pour signer une éventuelle très grande semaine dans cette saison!

Le groupe



Pereira Da Costa a repris l'entrainement aménagé cette semaine. Haïdara sera trop court.

Gradit sera suspendu.

Pelouse dégradée à Bollaert par des lillois



F.H. : "Je n'ai pas de nouvelles, mais c'est un acte isolé d'une grande stupidité."



Arsenal



F.H. : "La victoire reste dans les mémoires; les émotions restent dans les coeurs. Allier les deux c'est la combinaison parfaite!



Il y a eu des moments de partage après le match. Les joueurs étaient heureux dans le vestiaire; J'ai donné la parole à Brice, qui a eu un excellent discours, celui d'un capitaine ou même d'un entraineur. Il leur a bien fait comprendre que le derby arrive vite, et qu'il faut rester à terre."

Le LOSC



F.H. : "Quand j'ai vu la composition d'équipe du LOSC aux Féroés, je n'ai pas regardé le match. j'ai regardé celui de Marseille [NDLR: En Europa League].

Mais je m'attends à un match très compliqué demain.

Il n'y aura pas de supporters et c'est une aberration. On a la Coupe du Monde de rugby, dans un an c'est les JO, et on est pas capables en France d'accueuillir 1000 lillois."