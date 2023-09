La conférence d'avant-match de Franck Haise avant le déplacement à Strasbourg

Après avoir enfin acquis sa prmeière victoire de la saison, le RCLens doit confirmer à Strabsourg, un autre racing qui a réalisé lui un excellent début de championnat. Franck Haise fait le point pour cette rencontre prévue vendredi, avant le retour de la Ligu des Champions à Bollaett mardi prochain.

Le groupe



Pereira Da Costa reprendra l'entrainement avec contacts la semaine prochaine..

Haïdara a repris. D'autres petites blessures, sans conséquence sur le groupe.



Farinez avance en spécifique gardiens. Il avance bien.

Cabot a toujours des inflammations chroniques au genou. Après presque un an, le pronostique n'est guère optimiste.

Strasbourg



F.H. : "Le club change beaucoup avec son nouvel actionnaire, et avec Chelsea. Il y a des investissements et de la nouveauté. Ils ont fait un excellent début de saison, avec des résultats positifs. Ils doivent encore construire, mais ils ont des armes."



Toulouse



F.H. : "Je préfère avoir une équipe qui sourit! Même s'il peu y avoir un peu de distraction, je préfére ça que de sjoueurs ou un groupe sans vie.



On a été supérieurs dans les stats et l'intensité, plus que contre Séville. On a pû voir que l'on avait pas perdu notre football, ni que l'exigence en terme d'intensité doit être totale, pour tout le monde, si on veut faire un résultat."

Morgan Guilavogui



F.H. : "Quand tout les attaquants sont disponibles, Morgan a plus de facilité pour partir de plus bas tout en étant finisseur. Il pourra alors entrer dans la rotation juste derrière l'attaquant. Cela dépends ausis de l'adversaire ou du contexte, il peut aussi débuter en pointe, tout comme Wesley Saïd."



Enchainement avec la C1



F.H. : "Je fait des rotations sur les postes offensifs et de pistons, qui sont les postes les plus exposés. Il faut aussi un banc qui peut être impactant, comme contre Toulouse. Globalement, ça s'est bien passé. On verra, chaque semaine aura sa vérité. J'ai généralement une idée pour les semaines à trois matchs, mais quand on regarde ce qu'il se passe, c'est généralement pas comme prévu. Mais j'essaie d'anticiper."