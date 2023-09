RC Lens - Toulouse : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Toulouse qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 2-1.

Dans la douleur et avec un jeu souvent brouillon, le racing a sû réagir en sachant enfin contourner un bloc bas, en jouant beaucoup plus en première intention lors du second acte. Les lensois signent leur meilleure semaine depuis la reprise de la compétition. Il faudra néanmoins confirmer à Strasbourg vendredi, pour réellement se rassurer en chmpionnat.

SAMBA (4) : Peu en vue, le capitaine n'a pas fourni sa meilleure prestation, loin de là. Pris à défaut sur certains dégagements au pied, il n'a pas non plus sauvé la mise sur le but toulousain.



MEDINA (5) : L'argentin a soufflé le chaud et le froid. Il a effectué une meilleure seconde période. Trop sur la retenue dans ses relances, il a néanmoins montré son envie sans faille de victoire dans le second acte.



DANSO (4) : Battu sur le but toulousain, il n'a pas non plus fourni une grande prestation d'ensemble.



GRADIT (6) : Il a effectué une excellente semaine, ce dimanche comme mardi dernier face à Séville. Le meilleur dans la charnière même si son apport offensif n'aura pas été très utile, faute de précision. Avec un troisième carton jaune, il sera suspendu dans le derby.



AGUILAR (6) : Titularisé piston droit, il est resté sur le terrain durant les 90 minutes. Il a demandé beaucoup de ballons et n'a pas été avare d'intentions. Il était toutefois souvent moins bien placé et dans le ton de ses coéquipiers que face à Metz. Ses centres aussi ont pêché dans l'efficacité. Quelques attitudes assez négatives également, mais pour son second match en sang et or, il apporte déjà beaucoup à l'équipe.



FRANKOWSKI (5) : Cela faisait longtemps que le polonais n'avait pas pratiqué le côté gauche. Il n'y a pas beaucoup apporté, et a d'ailleurs été remplacé à l'heure de jeu par MACHADO (63ème).



DIOUF (4) : Il a eu peu d'impact au milieu de terrain, effectuant une première période assez fantomatique.

Remplacé par GUILAVOGUI à l'heure de jeu, qui a été un des hommes du match, après avoir déjà effectué une très belle entrée en C1.



ABDUL SAMED (6) : On retrouve enfin, pour la seconde fois de la semaine, un Salis tel qu'on l'a connu la saison passée. Ratisseur et dur au milieu de terrain, il a sû délayer le travail devant sa défense.



THOMASSON (5) : Il a commencé le match sur la ligne derrière Wesley Saïd, avant de descendre d'un cran à l'entrée de Guilavogui. Plus frais que Fulgini, il a apporté dans le pressing haut, sans pouvoir être décisif.

Remplacé par le jeune marocain EL AYNAOUI, auteur d'une entrée pleine de promesses.



SOTOCA (7) : Avec toujours du déchet et de l'imprécision, l'inénarrable Florian Sotoca termine le match avec une ligne statistique mentionnant deux passes décisives! Plus sur la réserve dans ses redescentes sur le terrain, il est resté l'artisan principal du jeu offensif lensois. Qui plus est, ses automatismes avec Ruben Aguilar doivent logiquement encore se construire.

Remplacé par FULGINI en toute fin de match, qui semblait dès l'échauffement demandeur de reconnaissance du public lensois pour son coup-franc direct en C1 (après en avoir vendangé trois, ainsi qu'une dizaine de corners, le week-end dernier contre Metz)...



SAÏD (5.5) : Un des hommes du match, par son but égalisateur parti d'une remise en jeu rapide dans le temps additionnel de la première période (45+2). Avant cela, il n'avait pas sû se montrer suffisamment perçant face à la mêlée toulousaine présente devant l'en-but de Restes. Sur ses entrefaites rugbystiques de saison, il aura donné satisfaction à son coach qui a retrouvé, enfin, son super-sub.

Remplacé par WAHI (63ème), que tout le monde souhaitait voir débloquer son compteur. Il a montré ses qualités de vitesse, mais aussi son caractère très chicoteur, malheureusement plutôt à la mode francilienne.