La conférence d'avant-match de Franck Haise avant Toulouse

Après un bon point du match nul acquis en C1, Franck Haise et ses joueurs vont devoir confirmer en Ligue 1 face à Toulouse, à Bollaert-Delelis, dimanche après-midi.

Le groupe



Haïdara blessé à l'entrianement (cuisse) est out ce week-end.

Wahi très incertain (tensions musculaires récurrentes) sera certainement économisé s'il y a le moindre risque.

Machado (adducteurs) incertain, mais plus probable que Wahi.

Séville



F.H. : "En effet, on a d'abord individuellement été meilleurs, avec des meilleures choses que depuis le début de saison. Sur l'aspect athlétique et d'intensité aussi. C'est une de nos valeurs. Le haut niveau amène cette exigenre à chaque fois, donc la question c'est allons être capables de refaire ça dimanche?



Si on perds un peu d'humilité, on perds beaucoup de choses, surtout chez nous. Si on en a perdu, c'est inconscient après la dernière saison. Mais on ne peu pas perdre d'humilité, sinon on ne devient plus capable de jouer les premiers rôles. Il faut la garder tout le temps."



Toulouse



F.H. : "C'est une équipe pas facile à lire. Avec beaucoup de systèmes différents dans leurs animations. Ils ont beaucoup de percussion. Ils ont des résultats cohérents, et sont à l'aise à l'extérieur.



Après Séville, la vérité c'est que le haut niveau nécessite des résultats. En premier lieu pour l'entraineur."