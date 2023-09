RC Lens - FC Metz : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - FC Metz, où les lensois n'ont toujours pas réussi à remporter leur première victoire de la saison. La crise couve désormais franchement, à trois jours du déplacement à Séville en C1.

Pourtant, les intentions lensoises étaient bien meilleures sur la grande partie du match. Avec quelques satisfactions individuelles notamment. Punis en fin de première période sur la seule occasion messinne, le racing est resté muet devant le bloc défensif préparé par Lazlo Boloni.

Les derniers changements de Franck Haise, eux, ont semblé faire perdre le pied à l'équipe, qui concède sa première défaite à Bollaert depuis plus de six mois.

SAMBA (5) : Toujours pas de clean-sheet pour le gardien cette saison, qui n'a pas pû éviter le pire en étant battu sur la seule occasion messinne.

GRADIT (5) : Un match anodin avec quelques percées qui ont pû amener de l'allant offensif.

DANSO (5) : Il a dû passer plus de temps à organiser la relance de derrière, plutôt qu'à défendre. On regrettera qu'il n'ai pû se montrer plus sur corners, ou quelques hésitations en fin de match.

KHUSANOV (6,5) : L'une des satisfactions de la soirée. Le jeune ouzbek nous a fait une excellente impression pour sa première titularisation en L1.

Il a tenté deux tirs en début de match, qui ont eu le mérite d'apporter de la confiance sur son propre plan individuel, mais aussi au collectif.

Athlétique, il a sû défendre sobrement quand il le fallait, et a aussi réalisé deux ou trois tacles bien sentis.

Enfin, il a même sembler embrasser au mieux les consignes à la relance et a pris plus d'initiatives avec le temps. A revoir pour concurrencer la charnière centrale.

AGUILAR (6) : Lui aussi a constitué l'une des satisfactions individuelles du soir. Il s'est immédiatement et très bien fondu dans le rôle de piston, souvent parfaitement placé dans la verticalité, et a aussi lancé ses courses plus haut quand il le fallait.

Remplacé par FRANKOWSKI, qui n'a pas apporté grand-chose.

MACHADO (4) : Pas de grande prestation offensive cette fois-ci pour le colombien, qui n'a pas non plus réussi à revenir pour éviter l'ouverture du score.

Remplacé par Faitout MAOUASSA, qui manque encore de rythme mais a essayé de se montrer.

ABDUL SAMED (3) : Le milieu de terrain a semblé mieux dans un premier temps, mais n'a pas été en mesure de remporter suffisamment de duels au fil du match. Trop faible à la récupération également.

THOMASSON (6) : Il a réalisé son meilleur match cette saison, en étant replacé un peu plus bas pour suppléer Andy Diouf.

Sa technique et sa capacité à orienter vite le jeu ont été précieuses, et il n'a pas ménagé ses efforts pour aller presser très haut non plus. Il a un peu disparu en fin de match.

FULGINI (3) : Un peu de déchet dans les transmissions, et une inutilité sur coup de pieds arrêtés qui a au final pesé sur l'efficacité offensive lensoise. Beaucoup trop de ballons perdus. Remplacé par SAÏD.

SOTOCA (3) : Titularisé dans le rôle qui lui avait permis d'effectuer de très belles prestations la saison passée, on n'a pas retrouvé son abattage défensif. En revanche, on a retrouvé son imprécision chronique, assortie cette fois-ci de beaucoup de pertes de balles.

Il aurait pû égaliser, mais s'est aussi retrouvé en position de hors-jeu.

On regrette de ne pas avoir vu Ayanda Sishuba le remplacer, pour plus de percussion dans les petits espaces.

WAHI (4) : L'attaquant star devra encore attendre pour débloquer son compteur. Les messins lui avaient réservé un marquage très serré à deux contre un, et il n'a pas sû trouver la solution pour s'en défaire. S'il a eu notamment une grosse occasion, il n'a pas eu l'efficacité maximale qui lui sera demandée dans un avenir proche.

Remplacé par GUILAVOGUI, qui a essayé de vite apporter.