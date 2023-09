La conférence d'avant-match de Franck Haise avant Metz

Après la trêve internationale, où le racing a tenté de reprendre de la confiance en amical face à Charleroi (1-1, mais sans ses internationaux), il va falloir démarrer enfin la saison à domicile face au FC Metz, et enchainer avec la Ligue de sChampions mardi, déjà. France Haise fait le point.

Le groupe



Frankowski a repris et sera disponible. Les autres incertains sont Haïdara, Mendy, Diouf.

Medina suspendu, revient à Lens cet après-midi.

Pereira Da Costa s'est luxé à nouveau l'épaule (cette fois-ci à gauche) et sera indisponible au moins 4 semaines.

Spierings retourne à Toulouse



F.H. : "Ca va être officialisé. C'est un bon joueur. Mais il faut que ça matche sur le sprincipes de jeu. Ca a été difficile. On s'est laissé du temps, mais ça a été délicat sur le terrain... Après, on peut attendre, ou chercher la moins mauvaise solution pour tout le monde. On a pris cette option là, en échange avec le joueur."

Liste LDC



F.H. : "Vous connaissez les contraintes de la liste. Il y a quatre joueurs formés au club. Sur les 21 restants il fallait écarter deux joueurs du groupe. Donc Spierings et Cortès. Le premier part, le second était en concurrence sur les postes offensifs, j'ai dû faire un choix. Si on en avait 26, j'aurait mis Oscar. Il y a aussi une liste B, avec tout les joueurs formés au club de moins de 19 ans."



Nampalys Mendy



F.H. : "Comme Faitout, il arrive sans préparation collective. Ils travaillent individuellement. Mendy est arrivé en borne forme, c'est un professionnel. Il nous amène une grosse expérience en L1, en Premier League, en international (Sénégal). Il peut gratter des ballons, et jouer sous pression."

Victoire contre Metz



F.H. : "C'est sûr que du point de vue comptable, il manque des points. Plus vite on gagnera un match, plus vite on pourra commencer une série. Je ne peux pas répondre autre chose que ça."