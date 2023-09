AS Monaco - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match AS Monaco - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une lourde défaite sur le score de 3 buts à 0.

Franck Haise avait misé sur un renouvellement de son onze de départ, devant quelques incertitudes ou absences. Sotoca, Haïdara, et Spierings se retrouvaient donc au coup d'envoi, avec Elye Wahi comme demi-surprise. Mal lui en a pris, tant le racing n'a rassuré dans aucun des compartiments du jeu. Et avant de prouver que ses titulaires habituels Diouf et Machado semblent indispensables.

Le leader monégasque a remporté une victoire aisée en surclassant la paire Spierings-Abdul Samed au milieu de terrain, et en concrétisant sur deux corners, et une attaque rapide.



Il va falloir beaucoup travailler sur le placement du bloc-équipe, sur l'intégration des dernières recrues, et sur le plan technique, pendant la trêve. Après celle-ci, la victoire contre Metz sera déjà obligatoire, au risque de transformer les doutes en crise, et juste avant de débuter la Ligue des Champions, déjà.

SAMBA (4) : Cette fois-ci, le capitaine n'a pas réalisé d'arrêts miracles pour maintenir son équipe dans le match. Il est même rentré un peu dans le rang, et sa défense a semblé très perméable, notamment sur coup de pieds arrêtés.



MEDINA (6) : Le seul titulaire qui a semblé surnager dans l'équipe lensoise. Le seul qui a tenté de faire remonter le bloc ou d'essayer de provoquer une réaction. Quelques interventions musclées également à mettre à son crédit, il a écopé d'un carton jaune et sera suspendu pour Lens-Metz.



DANSO (4) : Lui aussi a tenté de réagir, mais seulement en seconde période. Il a été pris en défaut, notamment sur le troisième but.



GRADIT (5) : Plus téméraire à la relance en seconde période, il a réalisé un match anodin.



SOTOCA (4) : Il a retrouvé le poste de piston droit, en l'absence de Frankowski. Il a été souvent à la peine en terme de vitesse, et a récupéré peu de ballons. Offensivement, il a souvent été absent.



HAÏDARA (3) : Titulaire sur le flanc gauche, il a réalisé une mi-temps catastrophique, avec surtout une faute de marquage sur l'ouverture du score monégasque. Remplacé à la pause par le titulaire habituel, Machado.



MACHADO (6) : Entré à la pause pour remplacer Haïdara, il a mis son impact habituel, prouvant la différence qu'il existe au poste entre les deux hommes, et validant le recrutement de Maouassa, qui le concurrencera. Le match étant plié à 3-0, il n'a pas pû suffisamment influencer le jeu face à des monégasques qui ont géré.



SPIERINGS (2) : Titularisé à la place de Diouf, incertain avant le match, il n'a pas du tout rassuré sur ses qualités. Il a été passif quasiment toute l'heure qu'il a passée sur le terrain, incapable d'intervenir à la récupération. Le second but illustre sa passivité. Même sur sa sortie, pour Diouf (bien plus précis techniquement), il a semblé léthargique. Il écope d'un carton jaune assez tôt (23ème), pour chapeauter le tout.



ADBUL SAMED (3) : Dépositaire du jeu lensois au milieu de terrain, par la force des choses, tant Spierings ne l'a pas aidé, le résultat n'a pas non plus été miraculeux: Abdul Samed n'est pas un relayeur. Il a réagit, un peu, en seconde période, mais on n'a toujours pas retrouvé le joueur dur sur l'homme, gratteur de ballons, de la saison passée.



FULGINI (4) : Beaucoup de déchet technique dans sa zone, où il n'a pas été capable de faire de différences. Il a le seul mérite d'avoir fait vibrer ses supporters sur un coup-franc excentré et bien tiré, repoussé par le gardien adverse. Remplacé par le jeune SISHUBA, l'une des rares satisfactions de la soirée. Il a apporté en une vingtaine de minutes plus de percussion, d'envie, et de qualité technique que ses aînés lors des deux précédents matchs.



THOMASSON (3) : Fantômatique, et à l'image de son compère Fulgini, il n'a pas été au niveau en particulier sur le plan technique. Remplacé par GUILAVOGUI (71ème), que l'on attendait titulaire.



WAHI (5) : Titulaire surprise, la recrue star lensoise a erré sur le front de l'attaque. Très peu servi, on ne peu pas lui reprocher grand-chose. La trêve devrait le préparer sur les plans physiques et tactiques. Remplacé par le revenant SAID, qui a lui aussi fait ce qu'il a pû malgré un manque de rythme évident.