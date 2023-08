Ligue des Champions: Jour de tirage!

Cette fois-ci, on entre dans le concret pour le retour du RC Lens sur la scène européenne : Le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions sera effectué ce jeudi, à 18h00, à Monaco.

Les derniers qualifiés sont sortis des barrages ces mardi et mercredi, parmis lesquels le SC Braga de Simon Banza, qui a éliminé le Panathinaïkos, lui-même tombeur au tour précdent de l'OM. Copenhague, Eindhoven et Anvers ce sont qualifiés hier soir.

Le RC Lens sera l'une des boules les plus chaudes, avec son indice UEFA de 12000 points, le plaçant dans le chapeau 4. Indice qu'il doit uniquement à la Ligue 1, et donc aux points glanés par les clubs qui y étaient engagés ces dix dernières années.



Statistiquement, le racing aura plus d'une chance sur deux d'avoir affaire à l'un des "champions" espagnols ou italiens. Et près de deux chances sur cinq (39%) concernant les représentants anglais et portugais. Les régles du tirage interdisent également que deux équipes provenant de la même ligue soient versées dans le même groupe, Lens n'héritera donc pas du PSG (chapeau 1).

Les adversaires potentiels du RC Lens

Chapeau 1:

Manchester City; Bayern Munich; FC Barcelone; FC Séville; Benfica; Naples; Feyenoord Rotterdam;



Chapeau 2:

Real Madrid; Atlético Madrid; Manchester United; Inter Milan; Borussia Dortmund; RB Leipzig; FC Porto; Arsenal;



Chapeau 3:

Shakhtar Donetsk; RB Salzbourg; Milan AC; Lazio Rome; SC Braga; Etoile Rouge de Belgrade; PSV Eindhoven; FC Copenhague.

Pour information, tout les autres qualifiés, mais qui ne seront pas tirés dans le même groupe que Lens :

Paris SG (chapeau 1); Young Boys Berne; Real Sociedad; Galatasaray; Celtic; Newcastle; Union Berlin; Royal Anvers; RC Lens (chapeau 4).

La première journée aura lieu les 19 et 20 septembre. La seconde, les 3 et 4 octobre.