Paris SG - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Paris SG - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 3 buts à 1.

Alors qu'ils ont pû, sur un bon quart d'heure, donner espoir à leurs supporters, les lensois ont plié devant Mbappé, avant d'être bien plus dépassés en seconde période. Encore en manque de jus, avant d'être en manque de qualité au gré d'entrées en jeu décevantes (Le Cardinal, Spierings), les seules bonnes nouvelles de la soirée sont à chercher du côté de Wahi et de Guilavogui, buteur.

SAMBA (5) : Encore trois buts encaissés pour le capitaine qui n'a malgré cela pas fait un mauvais match. Enervé contre ses défenseurs, il pouvait peut-être sauver le premier but.



MEDINA (5) : Averti rapidement, il a plutôt bien muselé Dembelé, même s'il a parfois aussi été pris de vitesse, notamment sur le but du 3-0.



DANSO (4) : Moins impérial qu'à l'accoutumée, il a même souffert dans sa relance face au premier rideau parisien. Impliqué sur les premiers et troisièmes buts.



GRADIT (5) : Face à Mbappé, il a réalisé un match honnête. Averti en fin de match, il a formé une paire moins efficace avec Le Cardinal.



FRANKOWSKI (5) : Son utilité défensive en tandem avec Gradit a été d'autant plus efficace que son suppléant, Le Cardinal, n'a pas été autant à la hauteur. Le polonais aurait aussi pû influencer le jeu offensivement, mais il en a eu trop peu l'occasion.



MACHADO (5) : Il a réalisé un match complet, aussi bien offensivement que défensivement, mais sans la qualité habituelle face à un adversaire supérieur. Averti en fin de match.



LE CARDINAL (3) : Entré en jeu à la mi-temps pour remplacer Frankowski, blessé, il a pû sur une ou deux actions se montrer. Mais il a été largement dépassé devant l'adversité du soir, lui qui manque probablement aussi de rythme.



ADBUL SAMED (6) : Son apport a semblé plus évident lorsqu'il n'était plus sur la pelouse. Mais il est aussi à la faute au départ de l'action menant à l'ouverture du score. Sorti à la mi-temps sur cette blessure.



SPIERINGS (3) : Suppléant d'Abdul Samed, sorti sur blessure à la mi-temps, il a encore beaucoup de mal a s'adapter au style de jeu lensois. Un manque flagrant d'agressivité, qui ne lui a pas permis de montrer ses supposées qualités techniques et d'interception.



DIOUF (6) : Le jeune milieu de terrain a réalisé une copie correcte, mettant par occasions suffisamment de qualité pour faire espérer son équipe.



FULGINI (5) : Il a été le meilleur relayeur lensois, avant de s'éteindre en seconde mi-temps. Il sort après avoir gâché un coup-franc intéressant, remplacé par Morgan GUILAVOGUI. Celui-ci réduit le score en fin de match, un bon point pour la confiance, et la seule bonne nouvelle de la soirée.



THOMASSON (4) : Contrairement à Fulgini, il n'a une nouvelle fois pas réussi sa sortie parisienne. Remplacé par Elye WAHI, auteur d'une bonne première impression, pour le peu d'occasions qu'il a eu à négocier.



SOTOCA (4) : Titulaire encore une fois en pointe, un poste qui lui corresponds désormais moins que celui de soutien, il s'est beaucoup énervé. Par défaut au centre de quelques actions, son mordant offensif a été insuffisant.