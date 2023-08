La conférence d'avant-match de Franck Haise avant Monaco

Avant le déplacement samedi à Monaco, et quelques heures avant le tirage des groupes de la Ligue des Champions dans le même pays, Franck Haise fait le point après un début de championnat peu satisfaisant du point de vue comptable. Le dernrier jour de mercato, avec l'arrivée de Ruben Aguilar (arrière droit) et peut-être d'une surprise au milieu de terrain, y sera peut-être abordé.

Le groupe



Franckowski blessé, reviendra après la trêve internationale. Pandor luxé au doigt, reprendra après la trêve.

Machado toujours légérement incertain, tout comme Andy Diouf, touchés contre le PSG.

Wesley Saïd a repris l'entrainement complet, disponible pour le groupe. Salis rassurant, a repris dès mercredi.

Mercato



F.H. : "Ruben Aguilar est expérimenté, avec le poste de piston. J'apprécie le joueur. Cela n'est pas finalisé, je n'en parlerais donc pas plus.

Poreba est venu pour se développer, il a avancé, mais son temps de jeu avec Fofana et Salis était trop réduit. C'est logique qu'il cherche à avoir plus de temps de jeu. Il part dans un excellent club (Hambourg)."

Monaco



F.H. : "Ils ont marqué 10 buts, ce n'est pas anodin. Il y a une continuité au milieu, en attaque. Ils ont changé d'entraineur. Ils ont bougé en défense, avec des joueurs de qualité. C'est un très gros morceau du championnat."



Efficacité défensive



F.H. : "On prends beaucoup trop de buts, c'est un sujet! Notre défense doit être plus active, pour redevenir plus compacte. Contre Paris, contre d'autres équipes futures, notre bloc doit être compact. Il faut que sur le plan tactique on reste compacts. J'ai insisté avec le groupe pour que l'on retrouve sur le plan défensif, des choses qui nous ressemblent plus.



Je pense qu'on a pas totalement tourné la page de la saison dernière, je le pense sincèrement. Paris nous étaient supérieurs. Sur le plan athlétique, ce n'est pas le problème. Nous sommes restés sur ce qui allait très bien en 2022-2023. Et comme ça à un moment dans un match, certaines choses vous rattrappent, une faute, vous vous ouvrez un peu plus. Mais si on est dans cette nouvelle saison, on reste dans le moment présent, on ne se projette pas. On a un vrai travail à faire, j'avais des inquiètudes. Il faut vraiment switcher. Je suis sûr de la qualité de ceux qui étaient là, et de ceux qui arrivent, sans comparaison. Il faut qu'on s'en rende compte, car on est déjà à la quatrième journée."



Le tirage de Ligue des Champions



F.H. : "L'impatience est sur samedi contre Monaco. Je ne suis pas joueur de loto, mais compétiteur. On est heureux d'être là. On peut être fiers d'être le petit poucet. On essayera d'être au meilleur de notre niveau, pour faire ce qui nous ressemble. Le tirage, on le regardera tranquillement."