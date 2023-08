RC Lens - Rennes : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Rennes qui s'est terminé sur le score de 1 but partout.

Après avoir commencé le match tambour battant, les lensois ont été rejoints en début de seconde période, sur un troisième pénalty concédé en seulement duex matchs. Quelques déceptions individuelles émergent alors que certains joueurs maintiennent le haut niveau qui était le leur la saison passée.

SAMBA (8.5) : Le capitaine a sauvé le point du match nul. Comme face à Brest, il a aussi préalablement maintenu l'espoir pour son équipe face à Doku, à un quart d'heure de la fin.

Et que dire de son double-arrêt dans le temps additionnel, notamment face à Kalimuendo!

MEDINA (7) : Meilleur défenseur (avec Machado) hier, il a montré sa grinta habituelle, en montant parfois haut, jusqu'à être en position de buteur.

DANSO (6) : On a retrouvé le Danso injouable de ses meilleures périodes de la saison passée, car il a lui retrouvé sa justesse technique.

GRADIT (5) : Parfois pris de vitesse, ou pris dans le dos suite à ses prises de risque balle au pied. Il a peu combiné avec Frankowski notamment.

FRANKOWSKI (5) : Il a participé à de nombreux décalages, mais rarement dangereux en raison du manque de vitesse dans ceux-ci. Il lui manque peut-être quelques appels supplémentaires ou plus de précision dans quelque centres.

MACHADO (7) : Le colombien a été un des hommes du match en inscrivant son deuxième but en deux matchs.

Son ouverture du score précoce avait lancé idéalement le match lensois.

DIOUF (7) : Très intéressant au centre du jeu, il imprime son style, moins puissant que Seko Fofana, mais avec beaucoup de finesse technique et une capacité à très vite se projeter en portant le ballon.

Il aurait pû être décisif peu après l'heure de jeu, à deux reprises, dont une finissant sur la barre de Mandanda. L'avenir est prometteur pour lui.

Remplacé par SPIERINGS, que l'on aurait aimé voir plus tôt, mais en lieu et place de Salis.

ABDUL SAMED (3) : Fautif sur le pénalty concédé, il a aussi le maigre bilan de deux duels remportés. Une des déceptions du début de saison.

THOMASSON (4) : Un peu dans l'ombre de Fulgini, qui a été beaucoup plus présent et juste dans son pressing.

Remplacé par Guilavogui, qui n'a pas vraiment eu l'occasion de se montrer décisif.

FULGINI (7) : Très présent dans la première ligne de pressing, il l'a aussi été dans la dernière passe.

Il ne lui a manqué qu'un peu d'efficacité. On regrettera cependant en sus quelques coup de pieds arrêtés mal négociés.

Remplacé par Pereira Da Costa, qui a essayé d'amener de la vitesse.

SOTOCA (4) : Titulaire par défaut en pointe, il a plutôt évolué dans le même registre que lorsqu'il devait soutenir un attaquant.

On aurait aimé le voir plus en pivot, d'autant qu'il a aussi été coupable de plusieurs erreurs techniques préjudiciables au réalisme offensif lensois.

Remplacé par Cortès, qui a semblé perdu dans son placement.