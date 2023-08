La conférence d'avant-match de Franck Haise avant Rennes

C'est la rentrée à Bollaert-Delelis, avec déjà la pression de recevoir un concurrent à l'Europe, et ce après une déconvenue à Brest (2-3). Franck Haise fait le point.

Le groupe



Jonathan Gradit de retour après sa sortie à la mi-temps contre Brest. Frankowski et Salis ont été en soins, mais disponibles.



Wesley Saïd et Lucasz Poreba indisponibles. Neil El Aynaoui est suspendu pour encore quatre matchs.

Farinez progresse. Cabot toujours en salle uniquement.

Rouge annulé pour Thomasson



F.H. : "C'est bien que les instances soient dans cette possibilité de revenir sur les décisions. En tout cas il faut le saluer. Mais évidemment que j'aurait préfé l'avoir jusqu'à la fin du match. Je ne sais pas si ce résultat aura pû changer, mais il y avait quinze minutes à jouer en infériorité numérique.

Par contre, la VAR aurait dû voir, comme tout le monde, que cela ne méritait pas un carton jaune."

Tempas additionnel et effectif



F.H. : "On perds souvent du temps. Cela fait un certain nombre de minutes. Il faut s'attendre à jouer 6, 7, 8 minutes, même en prmeière mi-temps. Il faut se préparer en conséquence, si cela devient commun.

Le dernier temps de changement, il va falloir aussi penser à le retarder. C'est pas pareil, à la 75ème, s'il reste aussi 10 minutes de temps additionnel."

Brest



F.H. : "On est revenus dessus à la vidéo. On a fait une bonne première période, avec un peu d emanque d ejustesse technique. En seconde, on a vu les blocs s'espacer, et notre bloc a été trop ouuvert. Les joueurs ont été frustrés d'arriver à la pause avec ce pénalty, et au lieu d'un trois-zéro, ça faisait 2-1. Cela a influé sur le moral. On savait que Brest ferait une meilleure seconde période. Ca doit être salutaire, cela nous est arrivé à Nantes il y a deux ans. Il faut éviter que les matchs nous échappent."