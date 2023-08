Brest - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Brest - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 3 buts à 2.

Auteurs d'une bonne première demi-heure, voire de quarante bonnes minutes, les lensois ont laissé échapper le match d'abord sur un pénalty concédé avant le retour aux vestiaires. Ensuite, c'est toute la seconde période où ils ont balbutié leur pressing collectif, incapables de monter l'intensité d'un cran devant la réaction des hommes d'Eric Roy. Avec deux pénalties sévères concédés, et l'expulsion d'Adrien Thomasson sur une faute qui ne méritait qu'un carton jaune, Lens n'a pas non plus bénéficié des faveurs de Jérémie Pignard, l'arbitre du match. Comme depuis quelques saisons, Brest demeure l'une des bêtes noires du racing.

Au chapitre des consolations, Brice Samba et Deiver Machado sont les hommes qui se sont le plus mis en valeur côté lensois.

SAMBA (7.5) : Difficile de mal juger le capitaine, qui, malgré 3 buts encaissés, dont deux pénalties, a multiplié les arrêts de classe. D'abord pour maintenir l'avantage au score, ensuite pour conserver le point du nul. Insuffisant malgré tout pour permettre à l'équipe de tirer quelque chose du match, après une seconde mi-temps manquant d'engagement de la part de ses partenaires.



MEDINA (6) : On a souvent vu le Facundo Medina dur sur l'homme que l'on connait bien. Il sert Machado dans la profondeur pour le 2-0. Il a été moins à son avantage en seconde période, où le pressing brestois s'est resserré.



DANSO (5) : Il a remporté une bonne partie de ses duels en éteignant notamment l'avant-centre brestois Satriano.



GRADIT (4) : Il était déjà peu à son avantage, avant de concéder un pénalty sévère en toute fin de première période, qui allait changer tout le sens du match. Sorti dès la mi-temps par son coach, pour Massadio Haïdara.



HAÏDARA (4) : Entré en jeu à la mi-temps, il n'a pas apporté de plus-value par rapport à Gradit. Loin de Lala sur le but égalisateur, il aurait dû être en mesure d'intervenir sur l'ancien lensois.



FRANKOWSKI (5) : Il a été trop transparent pour ressortir quoi que ce soit de son match. Il a tout de même rempli ses tâchés défensives, à défaut d'être plus utile offensivement. Remplacé par LE CARDINAL en fin de match.



MACHADO (7) : L'une des satisfactions du match avec le capitaine Samba. Sur son côté gauche, il a été dans la lignée de sa bonne préparation estivale. Il inscrit un but impressionnant avec une frappe puissante venant conclure son débordement. Il aurait pû redonner l'avantage aux lensois à la 70ème, sans réussite.



DIOUF (6) : Il a montré un échantillon de son talent, notamment sur le plan technique, dans sa façon de porter le ballon, et ses transmissions. Doit encore monter en puissance pour peser plus sur le match. Auteur d'une moins bonne seconde période, il a été remplacé par SPIERINGS (83ème), alors que Franck Haise espérait certainement encore conserver le point du nul.



SALIS (4) : Il n'a pas régné sur le milieu de terrain comme il le faisait l'an passé. Particulièrement en seconde période, où la dernière de ses fautes a valu le pénalty de la victoire brestoise, même si celui-ci n'est pas loin de passer pour imaginaire. Avec la concurrence au poste cette saison, il va devoir rendre une bien meilleure copie la prochaine fois.



FULGINI (5) : Il a parfois été pas tout à fait dans le même le ton que ses coéquipiers, même quand tout allait bien pour Lens en première période. Il apporte tout de même le ballon de l'ouverture du score en tirant le corner directement pour la tête de Sotoca. Remplacé par David PEREIRA DA COSTA (68ème).



SOTOCA (6) : Titulaire derrière Guilavogui, il a débloqué rapidement la situation, d'une belle tête décroisée. Il est repassé en pointe une fois l'ancien parisien sorti. Averti au retour des vestiaires, il a un peu trop disparu ensuite.



GUILAVOGUI (4) : Hormis deux ou trois mouvements intéressants, il n'a pas été en mesure de se mettre en position de marquer. Un peu trop souvent signalé hors-jeu. Remplacé par THOMASSON qui a été expulsé 15 minutes après son entrée en jeu, et qui scelle malgré lui la défaite lensoise. La faute commise aurait dû lui valoir un simple carton jaune.