AJ Auxerre - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match AJ Auxerre - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 3-1.

Une dernière soirée de championnat réussie pour le racing, qui est allé s'imposer à Auxerre avec une équipe un peu remaniée. Alexis Claude-Maurice a inscrit un doublé, alors que Loïs Openda entre dans l'histoire du club avec un 21ème but en L1 cette saison, dont 20 dans le jeu.

Au chapitre des points négatifs, Kevin Danso est sorti sur blessure, dont la gravité sera à surveiller. Jean-Louis Leca lui n'a pas rassuré, même dans la position d'une doublure.



Lens termine avec 84 points au championnat, un autre record, soit une seule unité derrière le PSG, et pas moins de 11 devant l'OM, les deux équipes ayant été défaites ce soir!

LECA (3) : Clairement pas aussi rassurant que Samba sur aucun des compartiments de jeu, le portier corse soulève une grosse alerte sur les ambitions lensoises de la saison prochaine et en cas de pépin avec Brice Samba. Il rate surtout complétement sa relance à la main pour donner le but du 2-1 aux auxerrois. Juste après, il claque le ballon au-dessus de sa barre, mais on soulignera l'opportunité de la frappe de Touré en raison de son état de confiance, plus que le sauvetage.



HAÏDARA (6) : Titularisé pour éviter un éventuel carton jaune à Medina, il a répondu présent dans un cadre moins stable qu'en cours de championnat.



DANSO (5) : Certainement déjà un peu en vacances, il a manqué d'un tout petit peu d'application. Il sort malheureusement sur blessure (cuisse) à l'heure de jeu.



GRADIT (6) : Capitaine du soir, il a tenu son rang malgré une équipe remaniée, et une défense plus mise sous pression et plus brouillonne dans ses dégagements que d'habitude. Averti en fin de match.



FRANKOWSKI (5) : En-deçà de son rendement habituel, il a terminé le match côté gauche après l'entrée de Le Cardinal.



MACHADO (7.5) : Il termine la saison en trombe, avec un nouveau but, très similaire à celui qu'il a inscrit la semaine passée contre Ajaccio.

Remplacé par LE CARDINAL, qui est sorti sonné après un choc durant les arrêts de jeu.



ADBUL SAMED (6) : Organisateur du jeu en l'absence de Seko Fofana, économisé en cette fin de saison, il a réalisé un match propre malgré un avertissement reçu dès la 6ème minute.



FULGINI (6) : Il a montré une activité en hausse par rapport à ses dernières sorties, certainement porté par le sentiment que le résultat recherché par cette équipe remaniée pouvait rabattre certaines cartes l'été prochain. Sorti malgré tout à l'heure de jeu, pour SOTOCA, sérieux mais coupable de quelque mauvais choix.



THOMASSON (7) : Il a été l'un des meilleurs lensois sur le terrain, prenant à son compte le démarrage de plusieurs mouvements offensifs. Une belle activité, permettant souvent de récupérer des ballons intéressants.



CLAUDE-MAURICE (8) : L'homme du soir, avec deux buts à son compteur. Son coach aimerait certainement le voir encore sous le maillot lensois la saison prochaine, même si un retour à Nice semble plus probable. Il semble en tout cas très en forme en cette fin de saison.

Remplacé par SAID, qui a mal joué les possibilités offertes par l'AJA en fin de match.



OPENDA (7) : Il a joué e dernier match sérieusement, avec l'ambition d'aller battre le record de Roger Boli. Mission accomplie à la 78ème avec un 21ème but qui le fait entrer dans l'histoire du racing. Très courtisé, il sera difficile de le retenir cet été...

Remplacé par BUKSA, bien plus en jambes désormais et dont on sentait l'envie de marquer avant l'été. Il en était proche, et aurait pû se voir aussi accorder un pénalty, mais l'arbitre n'a pas voulu enterrer Auxerre.