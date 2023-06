La dernière conférence de presse d'avant-match de Franck Haise de la saison

Cette fois-ci, c'est la dernière conférence de presse d'avant-match de la saison pour Franck Haise, car oui, le championnat n'est pas terminé. Lens se déplace à Auxerre, sans enjeu, mais face à un adversaire qui jouera son maintien.

Le coach artésien aura aussi l'occasion de revenir sur certaines déclarations des derniers jours, et sur ses ambitions à moyen terme.

Le groupe



Farinez et Cabot n'ont pas de calendrier de retour.

Pereira Da Costa : Entorse de la cheville à la sortie de l'entrainement. Indisponible ce week-end.



Suspensions possibles



F.H. : "On a Brice et Facundo qui ont deux cartons jaunes. Je réfléchis aux choix à faire, je voudrais pas qu'ils soient suspendus en début de saison prochaine."

Déclarations



F.H. : "J'ai dit que j'étais heureux à mon poste, avec un contrat jusqu'en 2027. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'ambition collective. Je n'ai pas dit que je partais, je n'ai pas fait de langue de bois.

On discute avec Arnaud Pouille tout les jours. On discute de tout les sujets, le mien comme d'autres. Il ne faut pas nourrir de grosses inquiètudes. Après le football est le football."



Aggressions sexuelles à Bollaert



F.H. : "Il faut que nos supportices portent plainte. Comme dans tout les niveaux de la socièté, la paroles des femmes dans ces délits se libére. Dans notre stade, comme certainement ailleurs, le club est avec ses supportrices."

Enjeu à Auxerre ?



F.H. : "Notre enjeu est de gagner tout les matchs. Nos entrainements depuis mardi montrent qu'on a bien travaillé. Je vais faire la meilleure équipe de départ, pour faire la plus grosses saison possible. SI je change onze joueurs, les gens ne vont pas comprendre."



Ambition et planification de la saison prochaine



F.H. : "Je sais qu'on ne va pas recruter un joueur à 40M. Je sais ce qu'on peut faire, et le club avance. Mais je sais aussi qu'il faut raison garder, moi le premier.

La reprise est calée depuis un moment. Avec le staff, ce sera le 29 juin. Pour des tests médicaux avec une première partie des joueurs, ce sera les 30 et 1er (juin/juillet). On reprends l'entrainement le 3 juillet avec des jeunes. Puis les internationaux, le 10, avec un stage la semaine suivante (17-23), en Savoie.

On finalise les horaires des matchs amicaux, je connais les adversaires."