Lens - Ajaccio : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Ajaccio, remporté 3 à 0 par les lensois.

La soirée a été parfaite et s'est terminée en feu d'artifice (litéralement) pour les lensois qui auront passé plus de temps à fêter leur qualification en Ligue des Champions, et à communier avec leur public, qu'à véritablement forcer leur talent pour battre des ajacciens déjà relégués.

Le match a été une formalité, et l'affaire était déjà pliée après le second but lensois signé Thomasson, à la 22ème minute.

Deiver Machado faisait le plus difficile en ouvrant le score d'une belle tête smashée (16ème) et lançait la soirée de festivités.

Ne manquait plus qu'un but de Loïs Openda, qu'il a réalisé à la 35ème minute pour sceller la victoire lensoise. Le seul inscrit sur pénalty, dans ses 20 buts en L1 cette saison, un record qu'il a fêté en rendant hommage à Roger Boli.

SAMBA (5) : Le portier lensois n'a simplement eu aucun ballon véritablement chaud à négocier.

GRADIT (6) : Sans être mis sous pression défensivement, on l'a vu à quelque reprises monter très haut, et même sur le flanc droit.

DANSO (6) : Soirée calme pour l'autrichien qui a eu un ballon en profondeur à négocier, avec plus de réussite que face à Sanchez il y a quelque semaines.

MEDINA (7) : L'argentin lui a fait le job en montant à quelques reprises, et a délivré la passe décisive pour Thomasson.

SOTOCA (7) : Titularisé en piston droit, il a manqué de vitesse ou d'appels en profondeur en début de match. Mais il a ensuite fourni un match complet, incluant un beau retour défensif.

A noter, on aurait aimé voir Julien Le Cardinal titularisé, devant la faible et prévisible opposition corse.

Remplacé par SAID, enfin de retour de blessure.

MACHADO (7.5) : Il a lancé la soirée et rendu le match aussi facile qu'attendu quand il a ouvert la marque au bout d'un quart d'heure. Ce but vient symboliser une saison de haut niveau pour le piston colombien.

ABDUL SAMED (6) : Egal à lui-même, il a ratissé les ballons au milieu, mais il s'est peut-être parfois un peu trop retrouvé devant celui-ci au lieu de couvrir.

FOFANA (7) : Il a rendu une belle copie sur le plan technique, avec quelques actions fournissant du spectacle bien dans le ton du soir. Moins précis dans ses frappes de loin, le capitaine n'a néanmoins pas eu à forcer son talent.

THOMASSON (8) : L'un des hommes de la soirée puisqu'il est impliqué sur les deux premiers buts. Il signe le second après une bonne passe de Medina.

Remplacé par David Pereira Da Costa.

FULGINI (8) : Il a fourni une belle prestation technique lui aussi, et termine la saison en semblant monter encore en puissance.

Remplacé de manière difficilement compréhensible par Alexis Claude-Maurice, dont l'avenir passera certainement par un retour à Nice, et alors que Lucasz Poreba était sur le banc.

OPENDA (7) : Attendu pour battre le record de Roger Boli et passer la barre des 20 buts cette saison, il a montré beaucoup d'activité et s'est battu sur beaucoup de ballons.

Son désir de marquer a sembleé entamer un peu sa lucidité et son calme. Ses coéquipiers lui offrent finalement le ballon du record, sur pénalty, transformé sans difficulté.

Remplacé par Adam Buksa, pour un peu plus de temps de jeu qu'auparavant, et qui semble en progrès.