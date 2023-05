FC Lorient - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Lorient - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 3-1 et ont presque validé leur place de dauphin, synonyme de qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des Champions.

Malgré une entame entâchée par un but où Brice Samba s'est fait dépassé par Romain Faivre sur une touche rapide de Medina, les lensois ont vite réagit et ont surclassé leur advsersaire grâce à des buts de Sotoca et Thomasson en première période, et un de Seko Fofana en tant que bouquet final, malgré un second acte un peu plus à l'avantage des lorientais.

Il faudra désormais terminer mathématiquement le travail de toute une saison, samedi soir face à Ajaccio, avec en ligne de mire la barre des 80 points.

SAMBA (5) : Il s'est très bien repris après l'entame de match où il se fait chipper le ballon par Faivre. Il s'illustre notamment en fin de match devant la tête piquée de Koné.



MEDINA (4) : La grinta de l'argentin lui a cette fois-ci joué des tours, quand sa touche jouée rapidement a permis à Faivre de devancer Brice Samba. Il n'a pas semblé aussi à l'aise qu'à l'accoutumée, ensuite.



ONANA (6) : Avec la dure tâche de remplacer Kevin Danso, il s'en est très bien sorti, comme lorsqu'il avait suppléé Abdul Samed.



GRADIT (7) : Probablement le meilleur défenseur ce dimanche après-midi, il est souvent bien intervenu, pour contrer les ballons lorientais.



FRANKOWSKI (5) : Il a moins eu l'activité que l'on lui connait, malgré un match honorable. Remplacé d'ailleurs par LE CARDINAL, pour la fin du match.



MACHADO (5) : Il a subi plusieurs fautes ce qui l'a certainement empêché d'avoir plus d'impact offensif, mais on dénotera même sans cela un match sans son relief habituel. Une mention pour un coup-franc tiré et cadré légèrement excentré sur la droite. Remplacé par HAIDARA, poste pour poste.



ADBUL SAMED (7) : Après un dernier match où il avait dû ruminer un peu sa prestation, il en a fourni une bien meilleure face à Lorient avec un bon travail, en compagnie de Seko Fofana, à la récupération.



FOFANA (8) : Le capitaine lensois termine décidément la saison en trombe avec une nouvel fois un impact direct sur le score. On retiendra, à la fin d'un excellent match, le but synonyme de victoire et qui semble déjà sceller le podium du championnat.



THOMASSON (7) : Buteur sur une situation un peu confuse mais où l'envie et l'abnégation lensoise a prévalu, il a fourni une bonne prestation avec pas d'activité en première période. Moins à l'aise en seconde, il a été remplacé par FULGINI.



SOTOCA (8) : Enfin récompensé de sa saison par un nouveau but, il est sorti pour les félicitations du banc après un nouveau match plein où il a remporté quasiment tout ses duels. Ainsi remplacé par David PEREIRA DA COSTA, dont le temps de jeu inquiète depuis les arrivées de Thomasson et Fulgini fin janvier.



OPENDA (7) : Il n'a toujours pas eu l'occasion de fêter un 20ème but et rendre hommage à Roger Boli, mais son travail au premier pressing a été une clé du retour dans le match des lensois, spécifiquement sur l'action menant au but de Florian Sotoca (1-1, 20ème). Il effectue surtout une première aboutie où il ne lui manque pas grand-chose pour marquer. Remplacé par CLAUDE-MAURICE.