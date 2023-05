Les points à retenir de la conférence de presse de Franck Haise avant le déplacement à Lorient

La fin de saison approche à grands pas et le racing est en pôle position pour terminer dauphin du Paris Saint-Germain. Ce week-end s'annonce décisif avec un déplacement périlleux à Lorient, tandis que l'OM ira défier le LOSC, qui joue encore une possible qualification en Europa Conference League et pourrait ainsi rendre service aux sang et or.

Franck Haise fait le point.

Le groupe



Farinez en légére progression. Pandor touché à l'adducteur indiposnible 10 jours. Saïd a repris collectivement mais de manière aménagée.

Danso est suspendu.

Danso suspendu



F.H. : "On explore toujours trois pistes. Avec Jean Onana en défense centrale, ou bien Massadio Haïdara. Ils ont bien travaillé dans les différentes associations. On a aussi la possibilté de faire quelquechose d'un peu différent [NDLR: jouer à quatre derrière].

Ils connaissent notre système, et ils ont cette qualité d'être polyvalents. C'est une richesse pour un entraineur d'avoir de sjoueur spolyvalents. Ca permet, en cours de match ou en cas de suspensions, de garder un niveau de performance équivalent."

Lille - Marseille



F.H. : "Lille fera un bon match. Ils ont leurs propres enjeux. On s'occupera d'abord de nous."



Lorient



F.H. : "Ils ont de la qualité depuis le début de la saison. Ils ont dû s'adapter après des mouvements au mercato, mais je trouve qu'il se sont très bien adaptés et ils seront compliéqués à jouer."



Trophés UNFP



F.H. : "Ca représente la conséquence d'un travail de longue haleine, depuis 3 ou 4 ans, ce qui est très long dans le football. Sur le plan collectif, le club est en bonne santé !"



Bollaert ouvert



F.H. : "Il sera déjà ouvert pour les quarts de finale des U19. J'y tenais et j'espère un peu de 4000 supporters. Pour le dernier match, ça permettra à nos supporters d'être une dernière fois dans Bollaett pour conclure une saison exceptionelle."