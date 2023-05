RC Lens - Stade de Reims : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Reims, remporté 2 buts à 1 par les lensois.

Dans un stade qui a semblé encore plus unis que d'habitude, peut-être en vertue de l'absence des sections sanctionnées et absentes pour ce match, peut-être ensuite parce Lens a évolué et a été mené, en infériorité numérique, pendant plus d'une heure.

Kevin Danso, expulsé à la 19ème a provoqué un pénalty pour l'ouverture du score rémoise. Frankowski a répondu sur un fait de match similaire. Seko Fofana enfin, en seconde période, a magnifiquement donné la victoire aux siens.

SAMBA (7) : Il a montré beaucoup de caractère dans une soirée difficile, mais dont le racing s'est sorti vainqueur, notamment grâce à son gardien.

Il s'impose sur une frappe de Balogun. Sorti au-devant de ce dernier, et sous la menace d'un carton jaune synonyme de suspension, la VAR valide la régularité de son intervention et surtout la simulation du rémois.

GRADIT (8) : Il n'a rien changé à son efficacité défensive, ni à son apport dans la relance, lorsqu'il a fallu switché sur une défense à quatre, sans Kevin Danso.

MEDINA (8) : Il a été le taulier de la défense lensoise, avec une double dose de travail quand il a fallu pallier à l'expulsion de Danso.

Il a parfois concédé un peu trop de corners, mais si Lens a gagné avec sa force collective et mentale, l'argentin en a été un maillon fort.

MACHADO (7) : Il a été dans tout les bons coups, lançant Thomasson qui provoque le pénalty égalisateur, puis Fofana sur son but.

Il a lui aussi eu l'occasion de se montrer entre temps, avec un petit slalom sur son flanc.

Remplacé par HAIDARA, suppléant logique sur le côté gauche alors que Lens menait.

FRANKOWSKI (7) : Appliqué défensivement, il s'est projetté quand il fallait, et avait très bien débuté son match.

Désormais tireur de pénalty attitré, il a encore réussi dans cet exercice en égalisant.

ABDUL SAMED (5) : Pour son retour de suspension, il a été un peu en-deçà de ses coéquipiers.

FOFANA (8.5) : Le capitaine a enchainé en fournissant une grande prestation, couronnée par un but très important, dans son style caractéristique.

THOMASSON (7) : Son pressing a souvent était vain en première intention, mais ce travail a permis à la seconde ligne de récupérer beaucoup de ballons.

Remplacé par FULGINI.

SOTOCA (7) : Egal à lui-même, il a été partout sur le terrain, terminant le match seul en pointe après la sortie d'Openda. Beaucoup d'activité pour gêner la construction rémoise.

OPENDA (6) : Moins à l'aise que lors de ses dernières sorties, il a moins eu la possibilité de peser sur la défense de Reims. Les rémois, qui avaient certainement analysé les derniers matchs lensois, avaient aussi surveillé les seconds ballons.