La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Reims

Après sa victoire face à l'OM, Lens, déjà sûr de jouer à minima l'Europa League, va pouvoir jouer sans pression ses quatre derniers matchs pour tenter de conserver sa place de dauphin.

Attention à Reims, néanmoins, surprenant depuis la prise de fonction de son non moins surprenant entraineur Will Still. Vainqueurs du LOSC samedi dernier, on devrait assister à un défi tactique vendredi soir à Bollaert-Delelis, après le défi d'intensité proposé par l'OM. Franck Haise revient sur ses enjeux.

Le groupe



Salis Abdul Samed de retour de suspension. Saïd indisponible, de retour la semaine prochaine.

Marseille



F.H. : "Il y aura toujours des débats. Je reste persuadé qu'il y avait faute sur Danso, la VAR a joué son rôle. On avait aussi défendu nos intérêts, comme chaque club.

Concernant Payet, il y avait beaucoup de caméras sur ce match-là. On défends son staff. Mais revenir à posteriori, je ne suis pas grand fan de ça."



Reims



F.H. : "Ce serait une grave erreur de penser que ce sera plus facile que l'OM. Cette équipe marque beaucoup de points depuis que Will Still est arrivé. Leur pressing est de qualité, avec un système diffrent, mais similaire à celui de Marseille. Ce sera un match extrêmement difficile."



Still



F.H. : "Il fait vraiment un travail de qualité avec son staff. Il a amené une belle dynamique, avec du pressing dans le jeu, qui pose des problèmes à tout ses adversaires, y compris Marseille.Il y a plein de types d'entraineurs différents. Même s'il est jeune et jeune entraineur, il a déjà une réelle expérience."



Trio en charnière



F.H. : "C'est un travail collectif pour être la meilleure défense. Ils ont la connaissance des uns et des autres, depuis 3 ans. "



Europe



F.H. : "On l'évoque en interne, pas avec les joueurs, mais avec le staff, pour la logistique, la préparation... "





Onana VS Salis



F.H. : "Ce qui est bien c'est que quand le joueur entre, il fait de bons matchs. Junior a fait de bonnes choses, mais Salis a fait de bonnes choses pendant 30 matchs."