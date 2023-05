Lens - Marseille : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - OM, remporté 2 buts à 1 par les lensois.

Dans une nouvelle soirée mémorable à Bollaert-Delelis, le RC Lens est clairement tombé face à l'équipe qui l'aura mise le plus en difficulté cette saison.

Malgré cela, les lensois ont répondu présent et s'offrent une victoire de haut rang, reprenant par la même occasion la seconde place du classement.

Déjà européen avant de débuter le match, Lens est en effet assuré de jouer à minima l'Europa Conference League, mais est désormais favori pour glaner la qualification directe en Ligue des Champions!

SAMBA (7) : Encore impérial dans les airs, où il rassure toujours dans ses prises de balles, il a été mis à l'épreuve mais s'est montré décisif, notamment en fin de première période.

GRADIT (7) : Il a souffert en prmeière période, avant d'élever son niveau de jeu en seconde et de casser plusieurs transmissions dangereuses.

DANSO (7) : Il laisse Alexis Sanchez le bousuler trop facilement dès le début du match, mais a été sauvé par la VAR. Hormis cela, il a été égal à lui-même, dur aux duels.

MEDINA (7) : Il a été infranchissable, malgré les tentatives olympiennes qui l'ont aussi forcé à aider ses coéquipiers en dézonant un peu plus.

MACHADO (5) : Il n'a pas eu son rendement habituel, et n'a pas été en mesure de prendre son couloir gauche alors que l'on misait sur sa fraicheur.

Remplacé par HAIDARA, auteur d'une entrée assez décevante malgré un ou deux belles interentions.

FRANKOWSKI (8) : Il a beaucoup défendu, et ce de fort belle manière, dans un côté droit pris d'assaut. Offensivement, il n'a pas eu beaucoup l'occasion de se montrer, mais suffisamment pour être décisif sur le second but d'Openda.

ONANA (8) : Il a ajouté de la densité physique au milieu de terrain, face à des marseillais qui en imposaient aussi. Son meilleur match sous le maillot lensois.

FOFANA (8.5) : Le capitaine a encore frappé le poteau... aant de retrouver l'efficacité 20 minutes plus tard d'une frappe puissante à l'entrée de la surface.

Son ouverture du score souligne une prestation de haut niveau, alors qu'il était attendu.

FULGINI (6) : Pas titulaire face à Toulouse, on attendait plus de Fulgini qui n'a pas montré beaucoup de fraicheur. Bon soldat dans ses coup de pieds arrêtés.

Remplacé par THOMASSON, auteur d'une entrée sans éclat.

SOTOCA (6) : Il a beaucoup aidé défensivement, en prmeière période, sur le côté droit. En seconde, il a essayé un peu plus de se positionner au mieux entre les lignes. Auteur d'une bonne action dans la surface, non conclue.

OPENDA (9) : Comme Seko Fofana, il était attendu, par ses fans aussi bien que par ses adversaires.

Et il a de nouveau répondu aux attentes, tout en se montrant chirurgical en offrant le but de la victoire (2-0, 59ème).

Tout au long du match, il a multiplié les courses, pesant sur les défenseurs olympiens, et même sur Pau Lopez.

Il est désormais à 19 buts en championnat pour Lens cette saison, soit à une unité du record de Roger Boli.

Remplacé et ovationné en fin de match par BUKSA, comme face à Monaco.