Lens officiellement europÃ©en!

Le RC Lens retrouve officiellement l'Europe, sans avoir joué, grâce au résultat niçois face à Rennes (2-1). Une confirmation simplement mathématique pour le racing qui est assuré de jouer à minima la Ligue Europa Conference, même si avec cinq rencontres encore à jouer, l'objectif sera plutôt de viser la Ligue des Champions.

La dernière participation du racing à une compétition européenne remonte à la saison 2007-2008, où après une victoire en Coupe Intertoto, les joueurs de Jean-Pierre Papin s'étaient inclinés en barrage avant la phase de groupe de Coupe UEFA, face à Copenhague.

Lens en Europe, mode d'emploi

En 2023, Lens est assuré de participer à minima à la Ligue Europe Conference. Il n'y a pas de qualifiés directs en phase de groupes, il faudra donc passer par un barrage en aller-retour, lors de la seconde quinzaine d'août.



Mais le racing vise plus sûrement la Ligue des Champions.

S'il faut passer via les barrages (3ème place du championnat), il faudra passer au total deux tours, organisés au mois d'août.

Reste que la troisième place du championnat pourrait être qualificative directement pour la C1. Pour cela, la vainqueur de la Ligue Europa doit déjà être qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat. Cas possible avec la Juventus et l'AS Roma en Italie, plus compliqué pour Leverkusen en Allemagne. Le FC Séville lui, est distancé en Liga.



Tout les autres scénarios (échec aux tours de qualification ou en barrages, ou 4ème place en L1), mèneraient directement à la phase de groupe de la Ligue Europa.