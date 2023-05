La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant l'OM

Samedi soir à Bollaert-Delelis, le RC Lens recevra l'OM, pour le match possiblement le plus important de la saison. En cas de victoire, le racing repassera devant son adversaire et aura son destin entre les mains concernant la seconde place du championnat.

Tout aussi important, les trois points seraient synonymes de qualification européenne, objectif avoué de Joseph Ougourlian depuis 2019.

Franck Haise fait le point avant cette rencontre.

Le groupe



Salis Abdul Samed purgera son dernier match de suspension.

Saïd toujours pas opérationnel mais de retour bientôt.

Machado est de nouveau disponible.

Marseille



F.H. : "On est très contents d'avoir un match comme ça à jouer. Ce ne sera pas une finale, il n'y a pas de trophée à la fin de la rencontre.

Il faudra d'abord contrer une intensité folle, sur l'énergie et sur le plan tactique. Il faudra voir comment on peut jouer sous pression, et comment les mettre sous pression. Nos systèmes se ressemblent, mais il y a des différences, notamment dans le pressing, dans l'animation offensive.



Un des clés sera de ressortir du pressing marseillais. Et quand on en sort, il faudra garder le temps d'avance pour essayer de faire quelquechose."



Toulouse



F.H. : "On étaient en-deçà athlétiquement sur l'entame de match. On a mis 25-30 minutes à régler les problèmes. Heureusement, ona été solides. On aura plus de jambes au début du match, samedi !"



Europe



F.H. : "Je suis un pragmatique! Je sais que ça se rapproche. Maintenant, il reste cinq matchs pour aller chercher la plus belle place possible. On ets programmés pour un Top 8, Top 10, même si on était ambitieux pour l'Europe. Il n'y aura pas de folies.

Il y a trois ans, on n'aurait pas imaginé jouer l'Europe. Mais il y a une forme de logique et de récompense. En trois ans, cela ne s'usurpe pas.



Je pense qu'on a eu une évolution chaque saison, on a désormais plus de maitrise et de calme. On garde notre intensité, et on gère nettement mieux les moments-clef des matchs."





Lens, sans Clauss



F.H. : "On est là pour trouver des solutions avec les joueurs que l'on a. L'effectif bouge. C'est notre travail."