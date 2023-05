Toulouse FC - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Toulouse - RC Lens qui s'est joué ce mardi. Les lensois enregistrent une victoire 1-0 .

Face à des toulousains qui fêtaient leur titre en Coupe de France, le RC Lens est venu à bout d'une belle adversité, avec expérience et maturité d'une part, et avec un Loïs Openda toujours aussi efficace d'autre part.

Le racing cumule désormais 69 points, et s'offre le match de la saison face à Marseille, samedi, avec pour enjeu la second eplace du classement.

SAMBA (7) : Souvent énervé contre sa défense en début de match, il n'a été sollicité que sur un coup-franc adverse. Il a joué avec vice sa fin de match (sanctionné d'un jaune pour gain de temps), mais a été impérial dans les airs tout au long de la partie.



MEDINA (7) : Il a eu moins de champ libre qu'à l'accoutumée, et a peut-être été par occurrence moins précis dans ses transmissions vers l'avant. Bon match néanmoins.



DANSO (7) : Il a sauvé la baraque malgré la pression toulousaine plus proche des buts de Samba que dans la plupart des autres matchs cette saison.



GRADIT (6) : Il a bien fermé son côté droit, avec des interventions rugueuses quand il le fallait.



FRANKOWSKI (6) : Peu présent offensivement en première période, il l'a été plus, tout en défendant très bien en seconde. Averti à l'heure de jeu.



HAÏDARA (6) : Très peu en vue avant sa passe décisive pour Openda, juste après la demi-heure de jeu. Bien dans son match après cela, où ses montées étaient bien plus incisives.



FOFANA (6) : Quelque belles interceptions, mais le capitaine a encore manqué de justesse dans ses frappes.



ONANA (5) : Un match discret, où il a eu du mal à s'imposer dans l'entrejeu devant la justesse technique toulousaine. Remplacé par Poreba en fin de match.



THOMASSON (4) : Un match décevant de la part de l'ancien strasbourgeois, qui a moins pesé dans son pressing. Remplacé dès la 71ème par Fulgini, qui a fourni un bon ballon dans la profondeur pour Openda, non transformé.



SOTOCA (5) : Il a connu une première période compliquée où le côté droit avait semblé bloqué par la densité toulousaine. En seconde, on a retrouvé le Sotoca qui apporte beaucoup de liant au jeu lensois sur sa large zone. Manque le but du break de la tête (72ème).



OPENDA (7.5) : Une nouvelle fois, il a été à la hauteur des attentes et a réussi à faire la différence d'une tête croisée, malgré l'adversité qui avait travaillé à son musèlement. Sa dix-huitième réalisation de la saison permet au racing d'établir son record de points en L1!