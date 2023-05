La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Toulouse

Semaine très importante dans la course à l'Europe et à la Ligue des Champions pour le RC Lens: Il faudra d'abord se contrer sur le TFC, demain mardi à Toulouse, avant de recevoir l'OM quatre jours plus tard pour un match primordial pour la seconde place du championnat.

Le Téfécé vient de remporter la Coupe de France, et on pourra se demander dans quel état d'esprit les joueurs de Philippe Montanier aborderont ce match après les festivités. De son côté, Franck Haise fait le point sur la préparation des lensois pour cette semaine cruciale. A l'issue de celle-ci, le racing pourrait officiellement être européen.

Le groupe



Salis Abdul Samed toujours suspendu.

Machado indisponible (touché à l'entrainement). Saïd toujours pas opérationnel.





Objectif européen



F.H. : "Il y a déjà un match important demain, on va commencer par celui-là. Toulouse est une belle équipe, on l'a vu samedi. On va essayer de bien se préparer, ensuite on verra la fin de semaine."



Toulouse



F.H. : "Ils confirment, travaillent et jouent très bien. Ils marquent beaucoup de buts. La finale n'a fait que le confirmer. Devant leur public, je pense qu'on aura une équipe euphorique mais je m'attends à un match compliqué."

Monaco



F.H. : "C'était un très très beau match. Mais ce qui m'intéresse, c'ets toujours le match suivant."



Fin de saison



F.H. : "Jusqu'ici on a bien géré la pression des six derniers matchs. J'espère que l'on pourra ausis en garder pour les six derniers."



Buksa



F.H. : "Je l'ai fait rentré quelques minutes pour lui indiquer que l'on compte sur lui, après une longue blessure. Il s'entraine bien. Ca peut être une solution pour rentrer en cours de match."