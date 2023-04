Lens - Monaco : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Monaco, remporté aisément 3 à 0 par les lensois.

Lens a complétement empêché son adversaire d'exister, et a de surcroit rapidement ouvert le score par un Loïs Openda encore une fois clinique.

Le buteur belge s'est offert un nouveau doublé. Peu après le retour des vestiaires, Thomasson a scellé la marque et tué tout suspens. L'Europe et la Ligue des Champions en particulier se rapprochent!

SAMBA (7) : Il n'a pas été pris en défaut une seule fois, que ce soit dans ses prises de balle aériennes ou dans ses relances.

L'absence de danger monégasque en première période est à mettre au crédit de sa défense.

Il remporte son duel face à Ben Yedder en fin de match et mérite amplement cette nouvelle clean-sheet.

GRADIT (6) : Il a fermé son côté, parfois de manière moins académique qu'habituellement. Une percée menant à un carton jaune pour Ben Yedder en deuxième période.

DANSO (7) : Il est resté impérial devant son gardien, même avec une erreur de relance qu'il a finalement rattrapé. Il a laissé beaucoup dans ses duels, récoltant quelques coups.

MEDINA (8) : Il a été injouable pour les monégasques, ne laissant rien passer sur son côté, et allant même régner beaucoup plus haut dans son demi-espace.

Le véritable patron de la meilleure défense de Ligue 1.

MACHADO (8) : Le colombien a été le détonateur du match, sa vivacité alliée à sa technique faisant une nouvelle fois la différence. Il est à l'origine des deux buts d'Openda.

Sorti après un coup, pour HAIDARA.

FRANKOWSKI (7) : Ses prises de balles ont été constamment dangereuses, on regrettera simplement parfois un temps de trop dans sa prise de décision.

Une belle frappe au-dessus de la transversale. Il semble maitriser la pleine mesure de son poste dans le système de Franck Haise, en particulier avec Sotoca à ses côtés.

Remplacé en fin de match par LE CARDINAL.

ONANA (6) : Titularisé en l'absence de Salis Abedul Samed, suspendu, il a rempli sa mission en jouant simple. Moins explosif que le ghanéen, il a pû compter sur un Fofana solidaire et une charnière de fer derrière lui.

Remplacé par POREBA.

FOFANA (6) : Il s'est d'abord montré très vigileant aux côtés de son nouveau binôme du milieu de terrain. Offensivement, il trouve encore la barre transversale. Mais il avait mieux à faire, comme sur d'autres mouvements devant.

THOMASSON (7) : Buteur rapide en seconde période, il a dû s'y reprendre à deux fois après l'annulation pour hors-jeu de sa prmeière réalisation.

Ainsi récompensé d'un match où il a harcelé ses adersaires sur le côté gauche.

Remplacé par FULGINI.

SOTOCA (7,5) : On l'a enfin revu dans un rôle de soutien, souvent en pivot, juste derrière l'attaquant. Dans cette position, son entente avec Frankowski et Gradit a été un régal et a permis aux lensois de déployer leur jeu.

Aurait mérité un but, il en a eu l'occasion de la tête et sur une frappe dès la 12ème minute.

OPENDA (9) : Après avoir été élu joueur du mois de mars en L1, il continue sur sa lancée aec un doublé ce samedi soir.

Il a fixé à lui seul la défense monégasque, et sa vitesse lui a permis de suivre les ballons venus de Deiver Machado. Il complète sa ligne de stat avec une passe décisive pour Thomasson.

Remplacé et ovationné en fin de match par BUKSA.