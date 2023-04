La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Monaco

Après une défaite plus facile à digérer qu'amère en raison du scénario, face au PSG, le racing doit vite se remettre dans le sens de la marche pour ne pas tout perdre cette saison. Au programme, une première confrontation directe pour l'Europe et la Ligue des Champions (avant l'OM), face au club de la principauté de Monaco.

Franck Haise va devoir faire sans Salis Abdul Samed, suspendu trois matchs malgré après son carton rouge reçu samedi.

Le groupe



Salis Abdul Samed a pris trois matchs. Saïd a repris la course, indisponible contre Monaco. Boura souffrant, incertain.

Le Cardinal et Buksa ont joué avec la réserve.

Abdul Samed



F.H. : "Une faute grossière, qui n'a pas amené de blessure. Il a été écouté par la commission, je ne sais pas s'il a été entendu. On s'attendait à deux matchs et un avec sursis.

C'est un joueur majeur depuis le début de saison, en raison de ses performances et son temps de jeu.

La suite, c'est préparer l'équipe sans lui. Il y a des joueurs qui n'ont pas le même profil, mais qui peuvent le remplacer. Celui ou ceux qui entreront à sa place pourront amener leur plu-value.

Il faut un profil de milieu récupérateur et d'équilibre. Celui qui correspond le plus, c'est Junior Onana, même avec des caractéristiques différentes, et d'autres options sont possibles, comme Poreba ou Thomasson. On a beaucoup d'options."

Objectifs européens



F.H. : "Il n'y a pas de tabou au bout d'un moment. On en parle quasiment jamais. On doit parler de ce que l'on met en place d'ici la fin de saison. On doit être en mesure de jouer notre foot au quotidien, faire le mieux possible. Le nombre de points des équipes de tête est hors-norme cette saison. Notre équipe progresse, mais les autres ont le droit de progresser aussi."



L'AS Monaco



F.H. : "Je suis très content de vivre ce choc, avec nos 63 points. Eux ont 61 points, c'est un record pour une équipe classée quatrième."



Fin de saison



F.H. : "Si on gagne Monaco et Marseille, et perds les cinq autres matchs... Ce ne sera pas suffisant d'en gagner deux."





Frankowski



F.H. : "Il est maître de ses émotions et de sa technique. Il a une très bonne connaissance du jeu, de la polyvalence, de l'expérience internationale. Il a joué en MLS, en Coupe du Monde... Je trouve qu'il a encore progressé chez nous. Il se sent bien, dans une vie de groupe agréable. On est contents d'avoir des joueurs comme ça, avec sa fiabilité."



Sishuba



F.H. : "Il s'est entrainé avec les pros une fois il y a une grosse année. Il était très très loin. Avec trois entrainements pros, ce n'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles il doit progresser. Mais on croit en lui, sinon on ne lui proposerai pas de venir s'entrainer avec nous. On ne devient pas un joueur de haut niveau comme ça. Le travail effectué avant son contrat pro, c'est très bien, mais il en reste encore beaucoup."



Buksa



F.H. : "Je suis content, il a repris il y a deux semaines. Il travaille aussi en solo. Il fait de bonnes séances. Il a marqué contre Vimy en N3. Il est en capacité de donner un coup de main, sans commencer pour autant de match en L1."