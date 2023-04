Paris SG - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Paris SG - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 3 buts à 1 .

Anéantis par le scénario du match avec l'expulsion de Salis Abdul Samed dès la 19ème minute, les lensois nourriront des regrets, mais aussi un peu de fierté et même d'espoir, après un match qu'ils étaient certainement en mesure de remporter à onze contre onze.

Dominateur en début de match, Lens remporte tout de même la seconde période en infériorité numérique, grâce à un pénalty de Frankowski, et devra se remettre vite dans le sens de la marche pour jouer le podium de L1.

SAMBA (4) : Il n' a pas eu beaucoup de réussite, avec trois buts encaissés en autant d'occasions ou presque. Un peu plus dans son match lors de la seconde mi-temps.



MEDINA (7) : Dans la lignée de ses dernières prestations, il a été dans tout les coups dans sa zone d'action, y compris en poussant vers l'avant.



DANSO (4) : Impliqué sur l'ouverture du score de Mbappé où il se fait prendre de vitesse. Egalement pas exempt de tout reproche sur celui de Messi.



GRADIT (5) : Comme son compère Danso, il a souffert face à Mbappé notamment sur les deux même buts. Un peu mieux, comme le reste de l'équipe, après la pause. Remplacé en fin de match par Pereira Da Costa (84ème).



FRANKOWSKI (7) : Le piston droit a réussi à faire des différences sur son côté, malgré de bons défenseurs parisiens. Transforme le pénalty pour remporter la seconde période, et aurait même pû ajouter un but dans le jeu sur une de ses frappes.



MACHADO (4) : Redevenu titulaire, il a été fantômatique. Remplacé par Haïdara (73ème).



FOFANA (6) : Peu aidé par le scénario, il a suppléé Salis Abdul Samed dans un rôle plus défensif après son expulsion. Quelques bons mouvements, sans pouvoir être suffisant décisifs.



FULGINI (5.5) : Il aurait être désicif sur coup de pieds arrêtés, notamment lors des quelques corners acquis par les lensois. Changé à la mi-temps pour Onana, auteur d'une entrée correcte et d'une frappe complétement manquée.



THOMASSON (4) : Il est loin de Vitinha sur le second but parisien, et a semblé vite s'éteindre après l'expulsion de Salis Abdul Samed, malgré son entâme correcte. Changé à la mi-temps pour Sotoca, qui a eu un peu plus de ballons à jouer vers Openda.



OPENDA (6) : Il a eu plusieurs balles de buts au bout du pied, souvent excentré, mais a été battu par un Donnaruma dans une bonne période. Son activité dans les appels a mis beaucoup de pression sur l'arrière-garde parisienne.