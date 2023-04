La conférence de presse de Franck Haise avant Paris

Gros match en perspective samedi à Paris, face au PSG (21h00). Le leader recevra son dauphin, mais Lens avance sereinement avec son objectif européen en premier lieu. Franck Haise a donné la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, ce jeudi.

Le groupe



Le Cardinal disponible, Buksa de retour à l'entrainement collectif mais loin encore de sa reprise. Rechute pour Saïd qui sera indisponible au moins deux matchs.

Le PSG



F.H. : "Notre objectif sera de rester focus sur la rencontre. S'ils gagnent, cela ne laissera plus de doute quant à leur titre. On regarde toujours les adversaires avec l'objectif de rivaliser avec chaque adversaire, pour finir le plus haut possible. Ca a été une bonne semaine d'entrainement, comme c'est le cas d'une manière générale. On n'a pas fait plus concernant l'adversaire."

Facundo Medina sur M'bappé et Messi



F.H. : "Il a eu un rappel à l'ordre car il devait passer par la communication du club, mais il a donné cette interview à un média argentin de son propre chef. Après, on le connait, il ne faut pas sortir les propos de leur contexte. Je connais l'homme, ce n'est pas un joueur méchant, il n'a d'ailleurs jamais eu de carton rouge depuis qu'il est à Lens."



Seko Fofana



F.H. : "On peut estimer qu'il a eu un contre-coup dans la saison, après deux années de très très haut niveau. Il a été un peu moins décisif cette année, mais il reste exemplaire, dans le groupe et dans le travail, et il est depuis un bon moment en forme.

Il donne le maximum, parfois cela peut amener parfois, comme d'autres, à faire une touche de trop. Mais c'est aussi pour cette prise de risque qu'il a été amené dans le passé à faire basculer un match. Donc je l'encourage à continuer!"