Lens - Strasbourg : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Lens - Strasbourg, remporté 2-1 par les lensois.

Bousculés par des strasbourgeois hargneux, les lensois ont géré leur match de derrière, bien aidés par un duo Frankowski-Medina buteurs ce soir.

Lens compte un point de plus que la saison passée, avec encore 8 matchs à jouer. L'Europe est quasiment acquise.

SAMBA (5) : Comme son équipe, il a eu un déchet peu habituel.

GRADIT (7) : Moins perçant qu'à l'accoutumée, tant le jeu a d'abord penché sur Medina. Il reste auteur de quelques interventions précieuses.

DANSO (4) : Malgré une belle présence dans les duels, il a manqué beaucoup de transmissions et ne pourra pas être satisfait de son match.

MEDINA (9) : Il a régné sur la pelouse de Bollaert ce soir, et a encore pris de l'ampleur dans le jeu lensois.

Premier relai favori de Brice Samba, il a touché énormément de ballons et a été le premier organisateur de l'animation lensoise.

Dangereux au premier poteau sur corner, il a été récompensé de son retour en forme par un but qui rapporte la victoire à son équipe.

FRANKOWSKI (7) : Le polonais est dans une bonne période, et a été l'autre animateur de la soirée sang et or.

Souvent bien placé, offensiement et défensivement, il ouvre rapidement le score malgré l'interention de la VAR (11ème minute).

Il terminera le match dans son couloir naturel, à droite, après l'entrée d'Haïdara pour Sotoca.

SOTOCA (5) : Il a semblé plus en difficulté ce soir dans le rôle de piston, qu'il ne l'a été à Rennes. Il délivre tout de même le centre menant au but de Medina.

Remplacé par HAIDARA, qui a pris le couloir gauche.

ABDUL SAMED (5) : D'abord ciblé par les strasbourgeois, il a perdu quelque ballons sous la pression. Les permutations avec Seko Fofana lui ont permis de reenir dans le match.

Sanctionné pour une faute intelligente juste avant la mi-temps.

FOFANA (5) : Auteur de quelques erreurs, surtout en première période, il s'est aussi montré capable d'être dangereux, notamment sur ses courses latérales.

THOMASSON (7) : Très actif contre ses anciens coéquipiers, il a eu lui pas mal de justesse. Il psse pour Frankowski sur le premier but.

Sa complicité grandissante avec Fulgini aurait pû permettre à ce dernier d'être décisif lui aussi.

Remplacé par PEREIRA DA COSTA.

FULGINI (7) : Il s'est créé quelques situations et aurait pû marquer sans un bon Sels, par deux fois. A l'origine de l'ouverture du score en lançant Thomasson.

Remplacé par CLAUDE-MAURICE.

OPENDA (7) : Moins bien servi que dernièrement, il a été globalement cerné par l'arrière-garde strasbourgeoise.

Mais son implication et son impact physique sur cette dernière n'ont jamais faibli.

Remplacé par SAID.